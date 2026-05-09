Cristiano Bergodi o avertizează pe Universitatea Craiova: ”Mergem în Bănie fără presiune!”

U Cluj a învins-o pe Rapid cu scorul de 1-0 și s-a apropiat la un singur punct de liderul Universitatea Craiova. 

În următoarele două meciuri, U Cluj o va întâlni în două rânduri pe Universitatea Craiova, mai întâi în finala Cupei, iar mai apoi în campionat, într-un meci ce se poate dovedi decisiv în lupta la titlu.

Cristiano Bergodi: ”Mergem în Bănie fără presiune!”

Cristiano Bergodi, antrenorul ”Șepcilor Roșii”, a mărturisit că este extrem de mulțumit pentru felul în care s-a prezentat echipa sa în acest sezon. Tehnicianul italian se gândește acum la meciul din Cupa României, în timp ce, în legătură cu meciul din campionat, Bergodi spune că va merge în Bănie fără nicio presiune.

E o victorie mare, pentru că ne aduce pe locul doi și ne asigură cupele europene. Vom vedea miercuri după finala Cupei și apoi avem un meci cu titlul pe masă. Sunt foarte mulțumit de cum s-au descurcat băieții, mai ales în prima repriză. Puteam închide jocul, am controlat meciul. În a doua repriză, ei au pasat mai bine, au venit peste noi și am suferit. 

Sperăm să aducem aici Cupa. Am câștigat Cupa cu Sepsi împotriva lui U Cluj, dar e un meci foarte greu. Sunt două echipe bune, Craiova a avut un campionat constant, noi am venit din urmă, eu am venit pe parcurs. E un sezon foarte bun, indiferent cum se va termina Cupa și campionatul. Miercuri avem meci în Bănie și mergem acolo fără presiune.

Sunt experiențe din cariera mea, am amintiri frumoase și cu Rapid, și cu Craiova. Cu Universitatea Craiova, am luptat cu titlul pe masă cu CFR. Cu Rapid, la fel, am ajuns foarte bine în play-off, eram pe val. E păcat, munca antrenorului trebuie analizată bine și lăsat mai mult, dar în general am amintiri frumoase. Suporterii m-au chemat acolo, dar acum sunt la U Cluj”, a spus Cristiano Bergodi.

