Marcu Czentye
Sorana Cîrstea a egalat la Cleveland performanța atinsă în turneul de la Iași.

Sorana Cîrstea (112 WTA) a pătruns în careul de ași al turneului WTA 250 de la Cleveland, Ohio.

Pentru a reuși acest pas, jucătoarea din România a eliminat principala favorită la câștigarea trofeului.

Sorana Cîrstea, convingătoare înainte de US Open 2025

Liudmila Samsonova (19 WTA) a câștigat doar cinci game-uri împotriva Soranei Cîrstea, într-o partidă încheiată 6-4, 6-1, la capătul a optzeci și trei de minute.

Pentru a ajunge în finală, Sorana Cîrstea va fi nevoită să o elimine pe Anastasia Zakharova (100 WTA), care a beneficiat în turul precedent de o retragere a germancei Eva Lys. Meciul dintre Cîrstea și Zakharova este programat să debuteze după miezul nopții, în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august.

Sorana Cîrstea a revenit în top 100 WTA

Grație celor trei succese legate pe tabloul principal al întrecerii WTA 250 de la Cleveland, Sorana Cîrstea a avansat cincisprezece locuri în ierarhia actualizată în timp real, până pe poziția cu numărul 97.

Financiar, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de €10,228 pentru accederea în penultimul act competițional, sumă care poate fi mărită cu alte opt mii de euro, în cazul unei calificări în finală.

Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
