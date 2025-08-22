Pentru a ajunge în finală, Sorana Cîrstea va fi nevoită să o elimine pe Anastasia Zakharova (100 WTA), care a beneficiat în turul precedent de o retragere a germancei Eva Lys. Meciul dintre Cîrstea și Zakharova este programat să debuteze după miezul nopții, în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august.

Liudmila Samsonova (19 WTA) a câștigat doar cinci game-uri împotriva Soranei Cîrstea, într-o partidă încheiată 6-4, 6-1 , la capătul a optzeci și trei de minute.

Pentru a reuși acest pas, jucătoarea din România a eliminat principala favorită la câștigarea trofeului.

Sorana Cîrstea (112 WTA) a pătruns în careul de ași al turneului WTA 250 de la Cleveland , Ohio.

Grație celor trei succese legate pe tabloul principal al întrecerii WTA 250 de la Cleveland, Sorana Cîrstea a avansat cincisprezece locuri în ierarhia actualizată în timp real, până pe poziția cu numărul 97.

Financiar, Sorana Cîrstea și-a asigurat un cec de €10,228 pentru accederea în penultimul act competițional, sumă care poate fi mărită cu alte opt mii de euro, în cazul unei calificări în finală.

