Sorana Cîrstea (112 WTA) a pătruns în careul de ași al turneului WTA 250 de la Cleveland, Ohio.
Pentru a reuși acest pas, jucătoarea din România a eliminat principala favorită la câștigarea trofeului.
Sorana Cîrstea, convingătoare înainte de US Open 2025
Liudmila Samsonova (19 WTA) a câștigat doar cinci game-uri împotriva Soranei Cîrstea, într-o partidă încheiată 6-4, 6-1, la capătul a optzeci și trei de minute.
Pentru a ajunge în finală, Sorana Cîrstea va fi nevoită să o elimine pe Anastasia Zakharova (100 WTA), care a beneficiat în turul precedent de o retragere a germancei Eva Lys. Meciul dintre Cîrstea și Zakharova este programat să debuteze după miezul nopții, în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august.