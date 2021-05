Cum va fi turneul de la Roland Garros? Patrick Mouratoglou surprinde: "Stim totul! Singurul lucru necunoscut e pe cine va bate Nadal in finala!"

Antrenorul Serenei Williams este ferm convins ca Rafael Nadal va castiga Roland Garros in aceasta primavara.

Omul care o pregateste pe Serena Williams pentru a egala recordul all-time al turneelor de mare slem castigate, detinut in prezent de Margaret Court, Patrick Moruatoglou pastreaza traditia si face din nou declaratia care motiveaza concurenta tenismenului iberic, Rafael Nadal.

Antrenorul francez cu origini grecesti crede ca victoria numarului 3 ATP la Roland Garros in acest an e o certitudine, singura nesiguranta aplanand asupra jucatorului care va reusi sa acceada in finala, alaturi de tenismenul spaniol, campion de 13 ori la Paris.

"Rafa stie ca, pentru a castiga turnee de mare slem, are nevoie sa castige alte turnee inainte; el intotdeauna a fost asa. In fiecare an cand sunt intrebat despre Roland Garros, dau acelasi raspuns. Spun ca singurul lucru pe care nu il stim atunci cand incepe Roland Garros e numele adversarului pe care Rafael Nadal il va invinge in finala. In rest, stim totul," a declarat Patrick Mouratoglou, noteaza Tennis Head.

"Cat despre Roger, a avut o accidentare care a durat mai mult decat s-ar fi asteptat. Stie ca va face 40 de ani in 2021. Poate sa faca orice altceva, dar el se concentreaza pe Grand Slam-uri, pregatindu-si turneele de mare slem cu concentrare, incercand sa-si ofere cele mai bune sanse la victorie. E concentrat pe Wimbledon, dupa care urmeaza celelalte Slam-uri, iar ultimul e Roland Garros," a adaugat tehnicianul Serenei Williams.

Turneul de la Roland Garros incepe in data de 30 mai si se va incheia doua saptamani mai tarziu, cu finala masculina. Tragerea la sorti a tablourilor principale se va desfasura joi, 27 mai, de la ora 19:00, ora Romaniei.