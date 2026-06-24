Lionel Messi, confesiuni în ziua în care a împlinit 39 de ani: "Fără ei nu aș fi ajuns aici! Într-o zi, corpul meu va spune stop"

Lionel Messi, confesiuni în ziua în care a împlinit 39 de ani: &quot;Fără ei nu aș fi ajuns aici! Într-o zi, corpul meu va spune stop&quot; CM 2026
SPORT.RO
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Lionel Messi a împlinit 39 de ani și visează la al doilea titlu mondial alături de Argentina.

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Cu câteva zile înainte de a împlini 39 de ani, Lionel Messi a reușit o dublă contra Austriei (2-0), a ajuns la 5 goluri marcate la turneul final și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, depășind recordul germanului Miroslav Klose.

Lionel Messi a împlinit 39 de ani: "Argentina nu trebuia să mai demonstreze nimic"

Argentina se gândește deja la fazele eliminatorii, iar Messi a explicat cum reușește echipa lui să fie la fel de motivată și după titlul mondial cucerit în 2022.

"O facem și pentru fanii noștri. Cei din Argentina trăiesc și suferă pentru echipă. Știu că au urmărit meciurile la școală, la serviciu. Și chiar și cei care vin până aici, în America, cheltuind poate și bani pe care nu îi au, făcând sacrificii. Noi simțim datoria de a încerca să le oferim încă o dată o bucurie. Sărbătoarea de acum patru ani a fost de neuitat. Acum ne-am propus să o facem din nou.

Oricât s-ar spune, această echipă nu mai trebuie să demonstreze nimic. A demonstrat deja, în atâția ani, că nu renunță niciodată. Dar noi vrem să-i învingem pe toți din nou. Suntem aici pentru asta", a spus Messi, potrivit Corriere della Serra.

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Lionel Messi: "Fără copiii mei, fără Antonela și fără tatăl meu nu aș fi ajuns aici"

Întrebat care este naționala de care se teme cel mai mult la acest Mondial, Messi a răspuns: "Ne gândim doar la noi înșine. Știm că este dificil, mai dificil decât data trecută. Dar luăm totul meci cu meci și ne bucurăm la antrenamente. Pentru noi nu există diferență între meciurile amicale și cele oficiale. Suntem o familie. Aici fiecare îl ajută pe celălalt".

Messi a atins și subiectul legat de problemele de sănătate ale tatălui său. După tripla contra Algeriei, starul argentinian a fost vizibil afectat de problemele din familie.

"Am un grup extraordinar de colegi în jurul meu și le mulțumesc. Sunt speciali. Sunt fericit, acum cei trei copii ai mei sunt suficient de mari ca să înțeleagă ce se întâmplă. Este o mare satisfacție pentru mine. Copiii, soția mea Antonela și tatăl meu: fără ei nu aș fi ajuns până aici", a mai spus Messi.

Lionel Messi: "Într-o zi, corpul meu va spune stop, dar acea zi nu a sosit încă"

Fotbalistul care a câștigat de 8 ori Balonul de Aur a refuzat să vorbească despre data unei eventuale retrageri și a spus ce "cadou" și-ar dori de aniversara sa.

"A fost o carieră lungă, plină de lucruri frumoase și de momente dificile, dar așa este viața. Eu mulțumesc pentru tot ce am avut, atât pentru bine, cât și pentru rău. Pentru că așa am crescut. Dar încă nu s-a terminat...

Nu am încetat niciodată să concurez pentru victorie, să mă antrenez din greu și să cer maximum de la mine însumi, în fiecare zi, așa cum am făcut întotdeauna. Eu nu am avut niciodată îndoieli. Nu joc gândindu-mă la vârsta pe care o am. Pur și simplu joc. Într-o zi corpul meu va spune stop. Dar acea zi încă nu a sosit

Ce cadou mi-aș dori? Am obținut deja o mulțime de lucruri în viață. Ce îmi doresc acum este sănătate pentru oamenii dragi mie și să mă savurez cât pot de mult fiecare moment petrecut pe teren", a mai spus Messi.

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