COPIL - FEDERER, LIVE 16:00, BASEL | "Sper ca Marius a consumat multa energie!" Ce spune Federe inainte de finala cu romanul Copil

Urmarim si comentam impreuna confruntarea COPIL - FEDERER in finala turneului ATP de la Basel.

Marius Copil il va intalni in finala de la Basel pe Roger Federer.

Elvetianul a vorbit despre partida cu romanul de pe locul 93 ATP. Sportivul din Tara Cantoanelor a declarat ca isi doreste foarte mult sa iasa invingator si mai spera ca Marius sa fie oboist dupa meciul maraton disputat cu Zverev in semifinale.

"Sper ca Marius a consumat multa energie in meciul sau, pentru ca eu ma simt foarte proaspat. Ar fi grozav sa castig al 99-lea titlu din cariera aici, la Basel. Ma simt foarte bine pe teren, imi dau nota 8 din 10 pentru cum am jucat", a spus Roger Federer.

La randul sau, Marius Copil este foarte entuziasmat sa evolueze in ultimul act la turneul din Elvetia impotriva celui mai iubit jucator de tenis.

"Ce meci! Finala la Basel impotriva lui Federer! Una dintre cele mai frumoase zile din viata mea. Este a 6-a victorie consecutiva, intr-un turneu in care se joaca la cel mai inalt nivel. Maine la ora 16:00 il voi intalni pe Federer. Va multumesc tuturor!", a fost prima reactie a aradeanului.

Marius Copil, venit din calificari, s-a calificat in finala turneului din Elvetia dup ace l-a invins in semifinale pe germanul Alexander Zverev, numarul 5 ATP, scor 6-3, 6-7, 6-4. Pana acum, la Basel, Marius a trecut de Mischa Zverev, Dusan Lajovic, Ryan Harisson, Marin Cilic, Taylor Fritz si Alexander Zverev. Marius a reusit in Elvetia sa elimine pe drumul sau spre finala doi jucatori aflati in Top 10 ATP: Marin Cilic si Alexander Zverev.

Finala de la Basel va avea loc duminica, de la ora 16, ora Romaniei.