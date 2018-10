VICTORIE URIASA pentru Copil! Asteapta finala de VIS cu Federer, dupa ce l-a batut in 3 seturi pe Zverev

Copil e in finala dupa o saptamana de vis la Basel! Azi a trecut de neamtul Zverev.

Copil ajunge in prima finala ATP 500 din cariera! Tenismanul roman il asteapta in ultimul act pe Roger Federer, care joaca in aceasta seara.



Copil, venit din calificari, l-a invins in semifinale pe germanul Alexander Zverev, numărul 5 ATP, scor 6-3, 6-7, 6-4.

Turneul de la Basel e dotat cu premii de 1,98 milioane de euro. Copil are asigurat un premiu de aproape 200 000 de euro!

Meciul a durat doua ore si 33 de minute, iar spprtivul nostru a reusit nu mai putin de 26 de asi. Pana acum, la Basel, Marius a trecut de Mischa Zverev, Dusan Lajovic, Ryan Harisson, Marin Cilic, Taylor Fritz si Alexander Zverev. Marius a reusit in Elvetia sa elimine pe drumul sau spre finala doi jucatori aflati in Top 10 ATP: Marin Cilic si Alexander Zverev.

Aradeanul reuseste in Elvetia turneul carierei si este foarte aproape de a patrunde in Top 60 ATP!

Cea mai buna clasare din cariera sportivului este locul 73, pe care Copil l-a ocupat in februarie anul acesta. Sportivul din Romania a pierdut cu Zverev primul set in tot turneul. In ultimul act al turneului, romanul va juca impotriva castigatorului meciului dintre elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, si rusul Daniil Medvedev, locul 20 ATP!