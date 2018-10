"Cred ca daca voi continua asa pot sa bat multi adversari!" Marius Copil, increzator la revenirea in tara! Finala cu Federer i-a dat aripi

Marius Copil s-a intors in Romania dupa saptamana de vis de la Basel!

Sportivul nostru s-a intors acasa dupa o saptamana de neuitat petrecuta la Basel! Marius Copil si-a procurat in Elvetia sansa carierei de a evolua in finala turneului contra marelui Roger Federer. El a jucat de la egal la egal cu Federer in mai multe momente in meci, insa a cedat dupa doua seturi, scor 6-7, 4-6. Totusi, Marius a facut un salt impresionant in clasamentul ATP si a ajuns pana pe 60 ATP.

Aradeanul a declarat ca dupa meci, elvetianul i-a propus sa mearga in Dubai pentru a se pregati impreuna in aceasta iarna.

"Federer m-a felicitat pentru saptamana avuta si mi-a spus sa ne pregatim impreuna daca merg in Dubai, pentru ca va fi si el acolo. Mi-a spus sa continui asa, ca ii place. Ca daca voi continua acest stil agresiv pot sa bat multi adversari", a spus Marius Copil la aeroport.

Mai apoi, Copil a marturisit ca a avut sustinatori de seama. El a primit mesaje de incurajare de la nimeni alta decat liderul mondial din WTA, Simona Halep. Ba mai mult, cei doi isi doresc sa joace impreuna la Cupa Hopman in 2020 pentru Romania!

"Mi-a scris Simona si inainte de meci si dupa meci. Nu numai la cel cu Federer. Si cu Cilic! Ma bucur ca se uita la meciurile mele din vacanta. Sper sa putem juca impreuna la Cupa Hopman din 2020!", a mai spus Copil.