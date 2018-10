Marius Copil, in SEMIFINALE la Basel! Performanta uriasa pentru roman in Elvetia

Marius Copil l-a invins pe americanul Taylor Fritz in doua seturi, 7-6 (6), 7-5.

Marius Copil a reusit vineri seara o noua victorie entuziasmanta in Elvetia, 7-6 (6), 7-5 cu americanul Taylor Fritz, numarul 57 mondial, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Basel, dotat cu premii totale de 1.948.420 euro, obtinand astfel calificarea in penultimul act al competitiei.

Copil, care joaca un tenis foarte bun de cand il are alaturi pe Andrei Pavel, reusise anterior cea mai mare victorie a carierei, in fata croatului Marin Cilic. Copil a obtinut victoria dupa o ora si 55 de minute in fata americanului de 20 de ani.

Marius Copil a reusit la Basel nu mai putin de 18 de asi. Fritz a avut si el doar 11 asi si a comis 5 duble greseli. Pentru calificarea in semifinale, Copil si-a asigurat un cec in valoare de 105.525 de dolari si 180 de puncte in clasamentul ATP, cu ajutorul carora va urca pe locul 71 ATP. Urmatorul adversar al romanului de pe locul 93 ATP va fi castigatorul partidei dintre Roberto Bautista Agut si Alexander Zverev.