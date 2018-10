COPIL - FEDERER BASEL | Darren Cahill are un mesaj special pentru Marius Copil! "Asta e pe lista de dorinte a oricarui jucator!"

Darren Cahill si-a felicitat fostul coleg, Andrei Pavel, si pe Marius Copil pentru performanta de saptamana aceasta.

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, l-a felicitat pe Marius Copil pentru victoriile impresionante reusite la Basel, insa nu a uitat sa aduca in prim plan si contributia fostului sau coleg din echipa Simonei Halep, Andrei Pavel.

“O saptamana pe cinste in Basel pentru Marius Copil! Mult succes in finala, amice! Sa joci o finala in Elvetia impotriva lui Federer este pe lista cu dorinte a fiecarui jucator de tenis! O mare felicitare si pentru antrenorul Andrei Pavel! Buna treaba, echipa!”, a fost mesajul australianului.

Marius Copil reuseste turneul carierei la Basel, acolo unde s-a calificat in finala si va da piept duminica, de la ora 16:00, ora Romaniei, cu elvetianul Roger Federer.

Andrei Pavel a devenit antrenorul lui Marius Copil la inceputul lunii august, dupa acesta parasise echipa liderului mondial din WTA pentru un post de antrenor principal. Alaturi de Andrei Pavel, Marius Copil va ajunge pe cea mai inalta pozitie in clasamentul ATP.