Super lovitura carierei pentru Copil! Cati bani are asigurati inaintea finalei cu Federer de la Basel

Marius Copil continua saptamana de vis la Basel. S-a calificat in finala turneului si il va intalni pe Federer.

Aradeanul are parte nu numai de rezultate de exceptie, dar si de premii in bani pe masura. Succesul in fata germanului Zverev i-a adus romanului un premiu consistent in valoare de 209.715 de euro.

Pana sa-si incerce norocul la turneul din Elvetia, acolo unde a jucat si calificari, Copil adunase in 2018 premii in valoare de 515.676 de dolari. De asemenea, aradeanul stransese in intreaga cariera 2.586.810 de dolari.

Copil, venit din calificari, l-a invins in semifinale pe germanul Alexander Zverev, numărul 5 ATP, scor 6-3, 6-7, 6-4.

Meciul a durat doua ore si 33 de minute, iar spprtivul nostru a reusit nu mai putin de 26 de asi. Pana acum, la Basel, Marius a trecut de Mischa Zverev, Dusan Lajovic, Ryan Harisson, Marin Cilic, Taylor Fritz si Alexander Zverev. In ultimul act al turneului, romanul va juca impotriva castigatorului meciului dintre elvetianul Roger Federer, locul 2 ATP, si rusul Daniil Medvedev, locul 20 ATP!