Cum a sarbatorit Federer titlul de la Basel! Lectie de modestie predata de elvetian | FOTO&VIDEO

Roger Federer a sarbatorit intr-un mod inedit dupa titlul de la Basel obtinut in urma finalei disputate contra lui Marius Copil.

Sportivul nostru a jucat de la egal la egal cu Federer in mai multe momente in finala de la Basel, insa a cedat dupa doua seturi, scor 6-7, 4-6. Totusi, Marius a facut un salt impresionant in clasamentul ATP si a ajuns pana pe 60 ATP.

Dupa festivitatea de premiere, Federer a petrecut alaturi de copiii de mingi, carora le-a facut cinste cu pizza in vestiar. Elvetianul in varsta de 37 de ani a petrecut timp alaturi de copii, a mancat pizza cot la cot cu ei, asta dupa ce dupa finala le oferise cate o medalie.

Federer si-a adus aminte ca in urma cu 25 de ani, in 1993, a fost si el copil de mingi la finala dintre Michael Stich si Stefan Edberg si marturiseste ca a fost emotionat de acest moment. "Cand am stat printre acesti copii mi-am adus aminte ca si eu am fost in locul lor. Le-am multumit pentru tot ce au facut la turneu", a afirmat Federer.