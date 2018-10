"Cu serviciul meu, pot provoca daune!" Reactia lui Marius Copil dupa victoria carierei

Marius Copil a obtinut victoria carierei trecand de croatul Marin Cilic in doua seturi, 7-5, 7-6.

Marius Copil a reusit miercuri seara cea mai importanta victorie a carierei, 7-5, 7-6 (2) cu croatul Marin Cilic, numarul 6 mondial, in optimile de finala ale turneului ATP de la Basel (Elvetia), dotat cu premii totale de 1.948.420 euro. Aradeanul a vorbit despre “isprava” de la Basel si a marturisit ca este tot mai increzatori, fiindca “poate produce reale daune”.

"Am jucat bine ultimele trei meciuri si ma simt increzator. Stiam ca la final de an o sa joc bine, pentru ca imi place sa joc indoor, este suprafata mea preferata. Cu serviciul meu, pot provoca daune! Chiar am servit bine azi si stiam ca trebuie sa-mi iau sansele la retur. Nu e usor sa joci impotriva unuia care serveste bine. L-am presat pe serviciul doi. Sunt fericit sa fiu aici, in sferturile de finala. Sper s-o tin tot asa", a declarat Marius Copil pentru Tennis TV.

Copil si-a asigurat un cec de 53.665 euro si 110 puncte ATP. Urmatorul adversar va fi americanul Taylor Fritz (20 ani, 57 ATP), care s-a impus cu 6-2, 7-5 in disputa cu elvetianul Henri Laaksonen. "Va fi un alt meci, dar sper sa joc la fel de bine. Nu-mi aduc aminte daca am mai jucat cu el. Poate am facut-o cu mult timp in urma, dar nu-mi amintesc, sincer sa fiu. Il stiu bine. E un baiat bun, joaca bine, este in forma acum, amandoi jucam bine. Cred ca va fi un meci spectaculos, in care sper sa-mi iau sansele. La meciul cu Cilic, la cele doua mingi de break din finalul setului, am incercat sa raman in prezent, nu sa ma gandesc in trecut, pentru ca nu se schimba nimic. Si nici in viitor, de asemenea. Fac totul in prezent, tot ce pot. Am ramas in set si am mers in tie-break. Am reusit, sunt foarte fericit", a mai spus Marius Copil.