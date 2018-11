Anunt de ULTIM MOMENT al lui Marius Copil! "Asta imi doresc!" Ce planuri are tenismenul roman in 2019

Marius Copil a avut parte de un final de 2018 senzational.

Tenismenul roman a jucat finala carierei, la Basel, in compania lui Roger Federer. Cu toate ca a pierdut duelul cu campionul elvetian, rezultatul obtinut de Copil este unul de exceptie.

Marius Copil a anuntat ca turneul de la Basel este ultimul din acest an si a vorbit despre obiectivul pe care il are pentru anul 2019.

"Turneul de la Basel a fost ultimul din anul acesta pentru mine. A fost un an greu, cu multe incercari, dar asta m-a ambitionat si mai mult sa imi ating obiectivele. Am obtinut victorii importante si sunt bucuros ca am reusit, dupa turneul de la Basel, sa depasesc cea mai buna clasare din cariera mea si sa ajung pe locul 60 in clasamentul ATP.

Va multumesc din suflet pentru toate mesajele frumoase si pentru sustinerea neconditionata. Le citesc de fiecare data si sunt mandru sa fiu urmarit de asemenea oameni frumosi.

Pentru anul viitor imi doresc sa va scriu un nou mesaj de multumire din postura unui jucator aflat in top 30", a scris Marius Copil pe Instagram.