COPIL - FEDERER BASEL | Mesaj SUPERB al Simonei Halep! Ce i-a transmis lui Marius Copil inainte de finala carierei de la Basel

Urmarim si comentam impreuna confruntarea COPIL - FEDERER pe www.sport.ro!

Marius Copil a facut turneul carierei la Basel si s-a calificat in finala, acolo unde va da piept duminica, de la ora 16:00, cu elvetianul Roger Federer.

Incantata de performanta romanului, Simona Halep i-a transmis un mesaj acestuia.

"Multa bafta, Marius! Suntem cu tine!", a scris liderul mondial pe Twitter.

Congrats! Sending you lots of luck for tomorrow