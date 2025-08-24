Strasbourg și Nantes se întâlnesc într-un meci din a doua etapă a campionatului francez, transmis în exclusivitate pe VOYO.

Partida se joacă duminică, 24 august, de la ora 18:15, iar gazdele pornesc favorite la victorie.

Lotul lui Strasbourg valorează de patru ori mai mult decât cel al lui Nantes

Strasbourg a învins-o pe Nantes în precedentele trei întâlniri directe.

Potrivit Transfermarkt, Strasbourg are un lot în valoare de 269 de milioane de euro, de 4,26 mai scump decât lotul deținut de competitoarea Nantes, evaluat la aproximativ 63 de milioane de euro.

Strasbourg are doi fotbaliști ofensivi evaluați la 25 de milioane de euro: căpitanul Emanuel Emegha, mijlocaș în spatele atacantului și Dilane Bakwa, aripă dreaptă.

