VIDEO EXCLUSIV Strasbourg – Nantes, live pe VOYO, duminică, de la 18:15. Dezechilibrul dinaintea meciului

Strasbourg &ndash; Nantes, live pe VOYO, duminică, de la 18:15. Dezechilibrul dinaintea meciului Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Strasbourg - Nantes se joacă în direct și exclusiv pe VOYO.

TAGS:
NantesLigue 1strasbourg
Din articol

Strasbourg și Nantes se întâlnesc într-un meci din a doua etapă a campionatului francez, transmis în exclusivitate pe VOYO.

Partida se joacă duminică, 24 august, de la ora 18:15, iar gazdele pornesc favorite la victorie.

Lotul lui Strasbourg valorează de patru ori mai mult decât cel al lui Nantes

  • Strasbourg a învins-o pe Nantes în precedentele trei întâlniri directe.

Potrivit Transfermarkt, Strasbourg are un lot în valoare de 269 de milioane de euro, de 4,26 mai scump decât lotul deținut de competitoarea Nantes, evaluat la aproximativ 63 de milioane de euro.

Strasbourg are doi fotbaliști ofensivi evaluați la 25 de milioane de euro: căpitanul Emanuel Emegha, mijlocaș în spatele atacantului și Dilane Bakwa, aripă dreaptă.

Strasbourg, victorie chinuită în prima etapă. Nantes a pierdut cu PSG

Strasbourg a reușit să debuteze cu victorie în noul sezon, depășind Metz, în deplasare, scor 1-0, în urma unui gol înscris de Panichelli cu patru minute înaintea epuizării timpului regulamentar.

De partea opusă, Nantes a pierdut, cu același scor, pe teren propriu, în fața campioanei en-titre, Paris Saint-Germain. Parizienii au punctat prin Vitinha, în minutul 67.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina &icirc;n Munții Iezer. Apelul 112, după c&acirc;teva ore de la accident
ULTIMELE STIRI
Lille - Monaco, &icirc;n direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos &icirc;n Ligue 1
Lille - Monaco, în direct pe VOYO, de la 21:45! Duel spectaculos în Ligue 1
A fost odată ca-n povești! Băiatul care s-a făcut mare pe nisipul de pe plaja Riazor
A fost odată ca-n povești! Băiatul care s-a făcut mare pe nisipul de pe plaja Riazor
Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași &icirc;n Premier League Florin Gardoș: &bdquo;Cea mai bună apărare &icirc;n ultimii ani&rdquo;
Cu cine ar fi vrut să formeze un cuplu de fundași în Premier League Florin Gardoș: „Cea mai bună apărare în ultimii ani”
Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul c&acirc;știgat de Sorana C&icirc;rstea la Cleveland
Au recunoscut superioritatea: ce au scris americanii despre trofeul câștigat de Sorana Cîrstea la Cleveland
Peter Bosz, nemulțumit de Dennis Man la debutul pentru PSV: &bdquo;Cam superficial&rdquo;
Peter Bosz, nemulțumit de Dennis Man la debutul pentru PSV: „Cam superficial”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Becali știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;Putem face un pariu!&rdquo;

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

NU pentru totdeauna lui FCSB: Niciodată acolo! Mai bine mă ascund &icirc;n pădure un an

NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a &icirc;ntărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Gigi Becali a plătit peste un milion de euro și a întărit FCSB pentru grupa de Europa League!

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură cr&acirc;ncenă &icirc;naintea returului cu Aberdeen

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a st&acirc;rnit revolta: Nu &icirc;nțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

CITESTE SI
Horoscop săptăm&acirc;na 25 - 31 august 2025. Energie nouă și schimbări importante pentru toate zodiile

stirileprotv Horoscop săptămâna 25 - 31 august 2025. Energie nouă și schimbări importante pentru toate zodiile

Decăderea lui &rdquo;Brad Pitt de Franța&rdquo;. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

Tragedie &icirc;n Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut &icirc;n prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

Dua Lipa a &icirc;mplinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!