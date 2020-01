"Nu stiu cu cine joc. Cu Halep? Ah, imi va fi greu" Ce spune Simona Halep despre viitoarea sa adversara de la Australian Open 

Simona Halep si Anett Kontaveit sunt pregatite de meciul direct din faza sferturilor de finala.

Simona Halep va juca in sferturi la Australian Open cu numarul 31 WTA, Anett Kontaveit.

Jucatoarea din Estonia, calificata pentru prima oara intre ultimele 8 jucatoare la un Slam asteapta cu nerabdare meciul cu Simona, dar este constienta de gradul ridicat de dificultate al partidei.

Anett Kontaveit: "Nu stiu cu cine joc. Cu Halep? Oh, va fi atat de dificil"



"Nu as putea fi mai fericita in acest moment, a fost asa o batalie azi… sunt atat de fericita ca am reusit sa razbesc si sa ma calific pentru prima data in sferturile de finala. Acum simt din toate cate putin, cred ca inca tremur. Azi am incercat sa fiu cat de solida am putut si sa lupt pentru fiecare punct. Nu am vazut tabloul, nu stiu cu cine joc. Cu Halep? Oh, Simona este o adversara atat de dificila… probabil ca trebuie sa fac totul extrem de bine pentru a avea o sansa, dar nu am nimic de pierdut, voi merge pe teren si ma voi bucura de meci", a spus Anett Kontaveit.

"Am auzit despre acel meci (n.r. Kontaveit 6-0, 6-1 cu Bencic), a fost foarte rapid, dar sunt sigura ca Belinda nu a fost intr-o forma grozava. A fost un meci bun pentru Kontaveit, nu stiu daca am jucat impotriva ei, probabil o data (n.r. in fapt, de doua ori). E puternica, dar sunt aici sa infrunt orice provocare. Nu gandesc negativ despre meci, vreau doar sa ies pe teren si sa dau ce am mai bun. Asta e ceea ce am de gand", a declarat Simona Halep.

Halep si Kontaveit se vor duela miercuri, 29 ianuarie la o ora care urmeaza sa fie anuntata in cursul zilei de marti.