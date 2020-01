Zi ISTORICA pentru Simona Halep, care doboara record dupa record! Ce s-a intamplat in urma cu fix 6 ani

Halep este una dintre cele mai constante jucatoare din circuit.

Jucatoarea romanca tocmai s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open, iar ziua de 27 ianuarie este una cu totul speciala pentru ea. In urma cu fix 6 ani de , pe 27 ianuarie 2014, Simona Halep reusea sa patrunda pentru prima data in primele 10 jucatoare ale lumii.

De atunci, campioana de la Wimbledon nu a parasit niciodata top 10 WTA. Mai mult, ea va reveni pe locul 2 in clasament, incepand cu 3 februarie, si va deveni jucatoarea cu cea mai longeviva prezenta in top 10 WTA, cu 315 saptamani consecutive petrecute in randul celor mai bune tenismene din lume.

Actualul record este detinut de Martina Hingis, cu 314 saptamani consecutive.