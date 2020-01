Simona Halep, aproape de o noua performanta GIGANTICA! Cum arata cotele la pariuri dupa ce sportiva romanca a ajuns in sferturi la Australian Open! Cine e favorita sa castige turneul si ce cota are Halep

Cotele la pariuri pentru castigarea Australian Open.

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Australian Open dupa ce a invins-o in optimi pe Elise Mertens in doua seturi. Dupa aceasta victorie, Simona Halep este vazuta principala candidata la castigarea turnului. Sportiva romana are cota 3.00 pentru a reusi aceasta performanta, aceeasi cota pe care a primit-o si Ashleigh Barty. Cu sansa a treia este cotata Petra Kvitova, care a primit o cota de 5.00.



Cum arata cotele la pariuri pentru castigarea Australian Open:



1. Simona Halep - cota 3.00

2. Asheligh Barty - cota 3.00

3. Petra Kvitova - cota 5.00

4. Garbine Muguruza - cota 5.50

5. Sofia Kenin - cota 9.00

6. Anastasia Pavlyuchenkova - cota 10.00

7. Anett Kontaveit - cota 22.00

8. Ons Jabeur - cota 40.00

Pentru a patra oara in cariera, Simona Halep a reusit sa acceada in faza sferturilor de finala ale Openului Australian. La fel ca in 2015, Simo s-a calificat in faza ultimelor opt fara sa piarda niciun set.

In sferturi, Simona Halep va primi replica estoniencei Anett Kontaveit, jucatoare care a invins-o in optimi pe Iga Swiatek din Polonia, scor 6-7, 7-5, 7-5 la capatul unui meci cu o durata de doua ore si 42 de minute.