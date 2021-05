Meci de gala intre Irina Begu si Serena Williams la Roland Garros, luni-seara de la ora 22:00! De la ce ora vor juca Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu

Organizatorii turneului de la Roland Garros au publicat programul zilei cu numarul 2 de concurs, in care Romania va fi reprezentata de Irina Begu, Sorana Cirstea si Mihaela Buzarnescu. Primul meci de interes al zilei de luni, 31 mai va fi jucat de Sorana Cirstea pe terenul 6, in jurul orei 16:00, impotriva Johannei Konta (20 WTA). Meciul Cirstea - Konta nu va incepe decat dupa terminarea meciului dintre Cameron Norrie si Bjorn Fratangelo.

La scurt timp dupa, "Miki" Buzarnescu (173 WTA) isi va masura fortele cu jucatoarea olandeza, Arantxa Rus (84 WTA), in ultimul meci programat pe terenul al doisprezecelea al complexului Stade Roland Garros. Partida Mihaelei Buzarnescu va debuta in jurul orei 17:30, imediat dupa incheierea duelului dintre Carlos Alcaraz si Bernabe Zapata Miralles.

Nu in ultimul rand, Irina Begu (74 WTA) va avea privilegiul de a juca ultimul meci al sesiunii de seara pe Arena Philippe Chatrier impotriva Serenei Williams (8 WTA). Partida va incepe nu mai devreme de ora 22:00, fus orar romanesc.

Marti, 1 iunie va fi ziua in care Irina Bara (122 WTA) va intra de asemenea in concurs, in meciul pe care il are de disputat contra australiencei Astra Sharma (124 WTA). Ora de start a meciului Irinei Bara va fi anuntata de organizatorii competitiei din Hexagon in cursul zilei de luni, 31 mai.

Defending and former champions take the stage + our first night session????

There's so much to look forward to on Day Two. #RolandGarros