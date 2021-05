LIVE DE LA 12:00, Romania la Roland Garros 2021! | Patricia Tig vs. Naomi Osaka si Ana Bogdan vs. Elisabetta Cocciaretto: care sunt premiile financiare acordate de francezi in acest an 

Patricia Tig se dueleaza cu numarul 2 WTA, Naomi Osaka in meciul inaugural al turneului de la Roland Garros, editia 2021.

Editia 2021 a turneului de la Roland Garros incepe duminica, 30 mai, de la ora 12:00, fus orar romanesc. Dintre cele sase reprezentante pe care Romania le are pe tabloul principal al probei individual feminin doar Patricia Tig si Ana Bogdan vor juca in prima zi de concurs.

Patricia Tig va avea onoarea de a juca in meciul de deschidere al turneului de la Roland Garros. Jucatoarea din Romania in varsta de 26 de ani, ocupanta a pozitiei 63 in clasamentul mondial va primi replica japonezei Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) pe Arena Philippe Chatrier, cea mai mare a complexului Stade Roland Garros. Un aspect inedit cu privire la aceasta partida e ca doar Patricia Tig va merge la conferinta de presa dupa meci, intrucat Naomi Oaska a decis sa nu colaboreze cu presa pe intreaga durata a Grand Slam-ului parizian.

Patricia Tig vs. Naomi Osaka (0-1 H2H), Arena Philippe Chatrier, ora 12:00



In acest an, Patricia Tig a strans 3 victorii in circuitul WTA si a suferit 8 esecuri, inregistrand o scadere de forma, raportata la partea finala a sezonului precedent, cand se impunea in competitia de Istanbul, dupa o finala crancena cu Eugenie Bouchard si reusea cel mai bun rezultat la Roland Garros: calificarea in turul 3. Tig are doua participari la Roland Garros, pana in prezent (2017, 2020).

Naomi Osaka are un palmares convingator in debutul acestui sezon - 13 succese si 3 infrangeri - dar nu este o jucatoare faimoasa pentru rezultatele obtinute pe zgura. La Roland Garros, cea mai buna performanta a japonezei este calificarea in turul 3, identic Patriciei Tig. Pentru Osaka, editia 2021 ii aduce a cincea prezenta pe tabloul principal la Paris, sportiva asiatica mandrindu-se cu trei prezente in turul 3, semnate in 2016, 2018 si 2019.

Tig si Osaka s-au mai intalnit o singura data intr-un meci oficial, in optimile competitiei de la Hua Hin, Tailanda, in sezonul 2015. Osaka se impunea atunci, scor 6-7, 6-2, 6-1.

La casele de pariuri, Naomi Osaka este favorita clara la victorie, cu o cota de 1.15, iar Patricia Tig are o cota de 5.80 pentru a reusi calificarea in turul secund.

Ana Bogdan vs. Elisabetta Cocciaretto (0-0 H2H), terenul 8, ora 12:00



Simultan cu desfasurarea meciului dintre Tig si Osaka va avea loc confruntarea dintre Ana Bogdan si italianca Elisabetta Cocciaretto, care in urma cu o luna reusea sa castige doua puncte in dauna Romaniei, invingandu-le pe Irina Bara si Mihaela Buzarnescu in barajul de Billie Jean King Cup disputat la Cluj-Napoca.

Cu 8 victorii si 8 esecuri in 2021, Ana Bogdan vine la Paris cu gandul de a-si depasi cel mai bun rezultat facut vreodata aici: turul 2, reusit in 2018 si 2020. Va fi a patra participare in turneul propriu-zis pentru jucatoarea nascuta la Sinaia, care are sansa de a reintra in prima suta mondiala, la finalul acestui turneu de mare slem.

Oponenta sa in varsta de 20 de ani, Cocciaretto are parte de un sezon promitator - 14 meciuri castigate si 8 pierdute - dar nu beneficiaza de experienta in competitiile de calibru Grand Slam. Pentru Elisabetta, aceasta editie este prima a turneului de la Roland Garros in cadrul careia joaca pe tabloul principal.

Bookmakerii o vad favorita pe Ana Bogdan, cotand-o cu 1.56 la calificare, pe cand Elisabetta Cocciaretto are o cota de 2.43 pentru a reusi prima victorie a carierei intr-un turneu de mare slem.

Premiile financiare ale turneului de la Roland Garros 2021:



Tur 1: 60,000 de euro

Tur 2: 84,000 de euro

Tur 3: 113,000 de euro

Optimi: 170,000 de euro

Sferturi: 255,000 de euro

Semifinale: 375,000 de euro

Finala: 750,000 de euro



Campion: 1,400,000 de euro