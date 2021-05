5 lucruri extraordinare despre Roland Garros 2021: cum s-ar putea schimba definitiv istoria tenisului in urma acestei editii a Grand Slam-ului de la Paris

Turneul de la Roland Garros, editia 2021 (30 mai - 13 iunie) poate aduce cateva schimbari istorice asupra tenisului.

Dupa o editie 2020 puternic afectata de pandemie, in timpul careia jucatorii s-au plans de frig si conditii impractice pe zgura de la Paris, turneul de la Roland Garros revine din 2021 cu programarea obisnuita, care observa lunile mai si iunie contopindu-se pentru a oferi tenis de cea mai buna calitate.

La doar 19 ani, Iga Swiatek a surprins pe toata lumea in toamna anului anterior, trecandu-si in palmares primul titlu de Grand Slam al carierei, in vreme ce Rafael Nadal a completat o editie vintage, in ciuda programarii neobisnuite, extinzandu-si recordul trofeelor castigate la numarul 13. In cele ce urmeaza, notam cinci lucruri inedite despre Roland Garros 2021 (30 mai - 13 iunie).

Numarul de spectatori creste, dar sesiunile de seara raman o poveste de vis inca neexplorata



Spre deosebire de editia din 2020, organizata in toamna, cand doar 1000 de spectatori au avut acces zilnic in Complexul Stade Roland Garros, sezonul 2021 aduce turneului o expunere mai mare fanilor care doresc sa asiste pe viu la al doilea turneu de mare slem al anului. 5,388 de spectatori vor putea intra pe portile complexului in fiecare zi, numar care va urca pana la 13,146 incepand cu faza sferturilor de finala. Doar persoanele cu dovada unui test recent negativ, certificat de vaccin sau care pot demonstra ca au anticorpi la coronavirus vor avea acces in arenele de la Paris.

Totusi, din cauza restrictiilor pandemice, care prevad intrarea in case a cetatenilor de pe teritoriul Frantei pana la ora 21:00, ora locala, spectatorii nu vor avea acces la majoritatea sesiunilor de seara. Din fericire, incepand cu fazele superioare ale turneului, aceasta restrictie va fi inlaturata, iar 5,000 de spectatori vor putea urmari pe viu tenis de cea mai inalta calitate.

Le grand jour est arrivé ???? Le début du grand tableau de Roland-Garros 2021, c'est aujourd'hui ! Le programme de la journée ???? https://t.co/kW2usOEVXI#RolandGarros pic.twitter.com/V4qNbCbrar — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2021

Rafael Nadal poate deveni cel mai titrat tenismen din istorie in turneele de Grand Slam



Tenismenul nascut in Manacor s-a pozat bucuros langa statuia dezvelita de francezi in cadrul complexului Stade Roland Garros in ziua tragerii la sorti. Constructia de otel cu o inaltime de 6 metri omagiaza cele 13 titluri cucerite de Rafa la Paris, care se afla la un pas de a-l depasi pe Roger Federer in ceea ce priveste numarul de trofee de mare slem din palmares.

In prezent, ambii au cate 20 de titluri de Grand Slam, iar tenismenul elvetian va avea sansa de a-l opri personal pe Rafael Nadal, in cazul in care il va invinge pe Novak Djokovic in sferturi si pe Nadal, in semifinale. De notat insa ca Federer nu l-a invins niciodata pe Nadal la Roland Garros.

Clasamentul all-time al turneelor de mare slem castigate

1. Roger Federer & Rafael Nadal - 20 de titluri

2. Novak Djokovic - 17 titluri

3. Pete Sampras - 15 titluri

4. Roy Emerson - 12 titluri

5. Rod Laver & Bjorn Borg - 11 titluri

????????????????????????????????????????????????????@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ — Roland-Garros (@rolandgarros) October 11, 2020

Federer-Nadal-Djokovic lupta pentru a juca o finala cu Stefanos Tsitsipas



Tragerea la sorti a fost dezavantajoasa pentru "The Big 3", compus din Roger Federer, Novak Djokovic si Rafael Nadal. Doar unul dintre cei trei jucatori care au dominat tenisul mondial in ultimul deceniu si jumatate va putea juca finala in acest an la Roland Garros. Cu alte cuvinte, NextGen nu a avut niciodata un traseu mai accesibil catre o finala de Grand Slam.

In cazul in care calculele hartiei se mentin intacte, Roger Federer si Novak Djokovic se vor duela in sferturile de finala, iar invingatorul va primi replica lui Rafael Nadal, in semifinale. In jumatatea inferioara a tabloului, Stefanos Tsitsipas - probabil cel mai bun tenismen al acestui sezon de zgura pana in prezent (castigator la Monte Carlo si Lyon si finalist la Barcelona) - pare sa aiba drum liber inspre semifinale, unde si-ar putea masura fortele cu Alexander Zverev (campion la Madrid) ori Dominic Thiem (dublu finalist la Roland Garros).

Projected men's singles quarterfinals (by seed), @rolandgarros: ???????? 1 Djokovic vs 8 Federer ????????

???????? 7 Rublev vs 3 Nadal ????????

???????? 6 Zverev vs 4 Thiem ????????

???????? 5 Tsitsipas vs 2 Medvedev ???????? — US Open Tennis (@usopen) May 27, 2021

Naomi Osaka devine prima jucatoare care refuza conferintele de presa in timpul unui turneu de mare slem



Campioana en-titre a Openului Australian, Naomi Osaka (23 de ani, 2 WTA) a luat decizia de a sari toate conferintele de presa pe care ar fi trebuit sa le sustina dupa fiecare meci jucat la Roland Garros, conform protocolului oficial al oricarui turneu de mare slem.

Jucatoarea japoneza risca acum o amenda de pana la $20,000 pentru fiecare conferinta de presa la care nu va participa. In cazul in care ar castiga competitia, Osaka ar trebui sa plateasca o suma cuprinsa intre 100,000-140,000 de dolari americani. Osaka a incasat pana in prezent $19,773,132 din premiile oferite la turneele de tenis, iar amenda totala pe care o va plati ar fi acoperita de premiile financiare ale RG 2021, atat timp cat sportiva nipona se va califica cel putin in optimi.

"De multe ori, stam acolo pe scaun si ni se pun intrebari care ni s-au mai pus de multe ori inainte sau intrebari care pun indoieli in mintile noastre, prin urmare eu nu ma voi supune tratamentului oamenilor care se indoiesc de mine. Totusi, daca organizatiile cred ca pot sa spuna in continuare: 'Du-te la conferinta de presa sau vei fi amendata,' si vor persista in a ignora sanatatea mintala a atletilor care sunt nucleul afacerii lor, atunci trebuie sa rad. Oricum, sper ca suma considerabila cu care voi fi amendata sa fie data mai departe catre o fundatie caritabila de sanatate mintala," a scris Naomi Osaka pe Twitter.

Ramane de vazut daca, prin acest experiment, Naomi Osaka isi va putea imbunatati rezultatele pe zgura, intrucat va beneficia de ore in plus de odihna si daca alti jucatori de renume vor fi tentati sa ii imite deciziile, in viitorul apropiat.

Romania are 6 jucatoare pe tabloul principal de la Roland Garros



Patricia Tig, Ana Bogdan, Sorana Cirstea, Irina Begu, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara vor reprezenta tara noastra in turneul de la Roland Garros. Atractivitatea acestei editii pentru tenisul romanesc consta in sansa de a infrunta jucatoare de renume, de care beneficiaza atat Patricia Tig - impotriva japonezei Naomi Osaka - cat si Irina Begu, care o va avea ca oponenta pe tripla campioana de la RG, Serena Williams.

Nu mai putin impresionanta va fi partida dintre Sorana Cirstea si ocupanta locului 20 mondial, Johanna Konta, ramanand ca Ana Bogdan, Mihaela Buzarnescu si Irina Bara sa aiba, conform calculelor hartiei, cele mai mari sanse de a accede in turul secund. Facand o paralela cu fotbalul, la fel ca in competitia EURO 2016, Romania va avea sansa unei expuneri globale in meciul inaugural, Patricia Tig urmand sa se dueleze cu Naomi Osaka (2 WTA) pe Arena Philippe Chatrier, cea mai mare a complexului Stade Roland Garros.

Nu in ultimul rand, Roland Garros 2021 este prima editie a turneului ratata de Simona Halep in cariera sa de seniorat. De altfel, RG 2021 este primul Grand Slam pe care campioana en-titre de la Wimbledon il rateaza din cauza unei accidentari. In prezent, Halep se afla in recuperare dupa ruptura musculara suferita in turul 2 al competitiei WTA 1000 de la Roma, in meciul jucat contra Angeliquei Kerber.