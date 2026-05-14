Fostul număr unu mondial, Iga Swiatek (24 de ani, 3 WTA) a avut parte de o reacție intrigantă în timpul conferinței de presă organizate după victoria obținută în sferturile de finală ale competiției WTA 1000 de la Roma.

Jucătoarea poloneză a trecut de americanca Jessica Pegula, scor 6-1, 6-2, printr-un joc care a adus aminte de ce Swiatek are nu trei, ci patru titluri de mare șlem cucerite la Roland Garros.

Iga Swiatek s-a distrat pe seama englezei proaste vorbite de un jurnalist italian

După meci, Swiatek s-a distrat, în timp ce un jurnalist italian s-a străduit să își găsească exprimările, în limba engleză.

„Revii, putem să spunem că te întorci după victorii?”, a fost întrebarea confuz lansată de jurnalistul în cauză.

Triplă campioană la Roma, Swiatek a oferit o replică amuzantă: „Dar unde am fost?”, a răspuns poloneza, cu zâmbetul pe buze.

„E prima ta semifinală din acest an. Ai câștigat de trei ori turneul de aici,” a continuat jurnalistul.

„Da, ți-ai notat bine statisticile,” a punctat Swiatek.

Iga Swiatek păstrează „speranță” înainte de posibila finală cu Sorana Cîrstea

„Nu știu cum să spun în engleză, dar pot să sper în al patrulea tău triumf la Roma?”, a completat jurnalistul, fără ca intenția sa de exprimare să devină clară.

„E bine să ai speranță, așa că îți mulțumesc,” a mai spus, cu un ton de neseriozitate, Iga Swiatek.