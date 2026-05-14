Sorana Cîrstea (36 de ani) va reuși, prin rezultatele semnate pe zgura de la Roma, cel puțin performanța de a-și egala cea mai înaltă clasare a carierei, în ierarhia WTA.

Locul 21, nemaiatins în ultimii 13 ani, o așteaptă pe sportiva din România, în cazul nefericit în care ar urma să fie eliminată în semifinalele competiției din capitala Italiei de către a patra jucătoare a lumii, Cori Gauff.

Sorana Cîrstea nu folosește inteligența artificială și iese în oraș fără telefon

Dar, după ce a învins numărul unu mondial, Aryna Sabalenka, și chiar de la 0-1 la seturi, Sorana Cîrstea nu își mai pune limite superioare în cadrul întrecerii de lângă Stadionul Olimpic, unde Cristi Chivu a reușit deja să rescrie istoria clubului de fotbal Internazionale Milano, câștigând și finala Cupei Italiei, după adjudecarea titlului de campion în Serie A.

O zi mai târziu, Sorana Cîrstea își poate completa parcursul fulminant din Italia cu o calificare în finala competiției.

Parte din succesul pe care îl savurează cu maturitate și o luciditate ieșită din comun se datorează consumului moderat și conștient de tehnologie.

Într-un interviu recent acordat, Sorana Cîrstea a lămurit că îi convine să rămână „de modă veche”, în încercarea de a trăi viața „autentic.”

„De modă veche.” Îi place să citească și să trăiască viața în mod „autentic.”

Nu folosește prea mult telefonul mobil, iar de inteligența artificială nu se folosește în cariera sa de jucătoare profesionistă de tenis.

„Nu folosesc ChatGPT sau inteligența artificială. Sunt de modă veche atunci când vine vorba de lucrurile astea. Îmi place să citesc o carte, să o țin în mâini, iar, când ies în oraș, fac asta fără să am telefonul la mine.

Îmi place să trăiesc viața autentic. Nu am nimic împotriva celor care folosesc inteligența artificială; fiecare este liber să facă ce vrea, dar pentru mine conexiunile reale, emoțiile și tot ceea ce face viața specială sunt mai importante. Nu vreau să devin prea atașată de ceva artificial,” a declarat Sorana Cîrstea, notează Punto de break.