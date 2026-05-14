*4-4: Break! Gauff s-a impus pe serviciul Soranei, după un game disputat.

*4-3 Sorana Cîrstea: Gauff și-a făcut serviciul la 15.

*4-2 Sorana Cîrstea: Românca și-a făcut serviciul la 30.

*3-2 Sorana Cîrstea: Gauff și-a făcut serviciul la zero.

*3-1 Sorana Cîrstea: Românca și-a făcut serviciul la 30.

*2-1 Sorana Cîrstea: Gauff a răspuns la game-ul alb câștigat de adversara ei printr-un game câștigat la zero pe serviciul propriu.

*2-0 Sorana Cîrstea: Game alb luat de sportiva noastră pe serviciul propriu.

*1-0 Sorana Cîrstea: Break! Gauff s-a dus la 40-0 pe serviciul propriu, dar Cîrstea a egalat: 40-40. Apoi, Sorana a reușit break-ul!

*A început meciul.

*Cele două jucătoare sunt deja pe Terenul Central și efectuează mișcările de încălzire.

Când a anunțat, la începutul sezonului, că acesta va fi ultimul an din cariera ei în circuitul feminin, unde a debutat în 2006, în mod cert, Sorana Cîrstea (36 de ani, 27 WTA) nu-și imagina ce rezultate poate să aibă, în această campanie.

Astăzi însă, când suntem la jumătatea sezonului, cifrele româncei spun totul: 27 de victorii, doar 7 înfrângeri și o calificare en-fanfare în semifinalele Italian Open, turneu de categoria WTA 1000! Și, în drum spre această performanță, Cîrstea a bătut liderul mondial! Vorbim despre Aryna Sabalenka (Belarus, 28 de ani) pe care „Sori“ a scos-o în turul II: 2-6, 6-3, 7-5!

Sorana Cîrstea – Coco Gauff, astăzi, în semifinalele de la Roma

Astăzi, la Roma, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Coco Gauff (SUA, 22 de ani, 4 WTA), în semifinalele întrecerii. E o adversară pe care românca n-a învins-o niciodată până acum, după cum se poate vedea mai jos:

*2026 (Madrid, zgură): 4-6, 7-5, 6-1 Gauff

*2026 (Miami, hard): 6-4, 3-6, 6-2 Gauff

*2020 (Australian Open, hard): 4-6, 6-3, 7-5 Gauff

Duelul pentru un loc în finala Italian Open 2026 are mize uriașe! În primul rând, în joc e suma de 549,335 de euro (631,735 de dolari) pentru accederea în ultimul act. Dacă „Sori“ o va obține, atunci câștigurile ei all-time, în circuitul feminin, vor depăși suma de 12 milioane de dolari!

Apoi, din punct de vedere al clasamentului WTA, Cîrstea are o mare oportunitate. În ierarhia live, actualizată în timp real, ea și-a egalat deja cea mai bună clasare din carieră, ajungând pe 21 WTA. Dacă o va învinge, astăzi, pe Gauff, Cîrstea va acumula 2,147 de puncte, total cu care va ajunge până pe 18 WTA. Așadar, la 36 de ani, Sorana poate ocupa cea mai bună poziție pe care a avut-o vreodată în clasamentul mondial!

Semifinala Cîrstea – Gauff va fi prima de pe tabloul feminin, astăzi, la Roma. În a doua semifinală, diseară (ora 21:30), se vor întâlni Swiatek (Polonia, 24 de ani, 3 WTA) și Svitolina (Ucraina, 31 de ani, 10 WTA).

După ora 16:00, Sport.ro va oferi meciul Cîrstea – Gauff în format LIVE TEXT!