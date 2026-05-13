Iga Swiatek (24 de ani, locul 3 WTA) a oferit o evoluție impresionantă, înfrângând-o miercuri, cu scorul de 6-1, 6-2, pe Jessica Pegula (32, 5 WTA).

Iga Swiatek, succes fără drept de apel la Roma

Victoria polonezei s-a produs în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Roma, într-o partidă în care a dominat la toate capitolele.

Iga Swiatek se va afla la prima apariţie în semifinalele unui turneu în acest sezon. Meciul cu Jessica Pegula a durat 67 de minute.

Swiatek o poate înfrunta pe Cîrstea în finală

În semifinale, Swiatek va evolua cu învingătoarea partidei dintre kazaha Elena Rîbakina, cap de serie 2, şi ucraineanca Elina Svitolina, favorită 10.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Sorana Cîrstea şi Coco Gauff. Turneul de tenis WTA 1.000 de la Roma este dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro.

