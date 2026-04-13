Sorana Cîrstea a împlinit 36 de ani pe 7 aprilie, iar astăzi, la o săptămână distanță, a reușit încă o urcare spectaculoasă, în clasamentul WTA.

Românca a participat, săptămâna trecută, la turneul WTA 500 de la Linz (Austria). Aici, la simplu, „Sori“ a avansat până în sferturi, unde a cedat în duelul cu Mirra Andreeva (Rusia, 18 ani, 10 WTA). Deși are fix jumătatea vârstei Soranei, rusoaica s-a luptat din răsputeri pentru a câștiga. Și a obținut victoria după un meci-maraton, de 2 ore și 19 minute: 7-6, 4-6, 6-2. Ulterior, Andreeva a și cucerit trofeul, la Linz, după finala cu Anastasia Potapova (Austria, 25 de ani, 97 WTA): 1-6, 6-4, 6-3.

Revenind la Cîrstea, după eliminarea de la simplu, ea și-a continuat parcursul în proba de dublu. Aici, Sorana a dat lovitura, alături de chinezoaica Shuai Zhang. Perechea româno-chineză a cucerit trofeul după finala cu cuplul format din cehoaicele Malečková – Škoch: 6-3, 6-2.