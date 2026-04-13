România se poate mândri cu o jucătoare unică în Top 50.

Sorana Cîrstea a împlinit 36 de ani pe 7 aprilie, iar astăzi, la o săptămână distanță, a reușit încă o urcare spectaculoasă, în clasamentul WTA.

Românca a participat, săptămâna trecută, la turneul WTA 500 de la Linz (Austria). Aici, la simplu, „Sori“ a avansat până în sferturi, unde a cedat în duelul cu Mirra Andreeva (Rusia, 18 ani, 10 WTA). Deși are fix jumătatea vârstei Soranei, rusoaica s-a luptat din răsputeri pentru a câștiga. Și a obținut victoria după un meci-maraton, de 2 ore și 19 minute: 7-6, 4-6, 6-2. Ulterior, Andreeva a și cucerit trofeul, la Linz, după finala cu Anastasia Potapova (Austria, 25 de ani, 97 WTA): 1-6, 6-4, 6-3.

Revenind la Cîrstea, după eliminarea de la simplu, ea și-a continuat parcursul în proba de dublu. Aici, Sorana a dat lovitura, alături de chinezoaica Shuai Zhang. Perechea româno-chineză a cucerit trofeul după finala cu cuplul format din cehoaicele Malečková – Škoch: 6-3, 6-2.

Sorana Cîrstea, la înălțime la 36 de ani

Sorana Cîrstea, aproape de a-și egala cea mai bună clasare din carieră

Revenind la parcursul Soranei, în proba de simplu, acesta i-a asigurat româncei o urcare de trei locuri, în ierarhia mondială. Începând de astăzi, Cîrstea ocupă locul 26 WTA. Ceea ce înseamnă că „Sori“ e foarte aproape de a-și egala cea mai bună clasare din carieră, locul 21 WTA, atins pe 12 august 2013! Iar când ne amintim că Sorana se va retrage, la capătul acestui sezon, ne dăm seama că ea își va face ieșirea de pe scenă după o stagiune cu adevărat remarcabilă.

Și, încă un amănunt impresionant, în ceea ce privește actuala clasare a Soranei: în acest moment, ea e cea mai vârstnică prezență din Top 50 mondial. Aici, în categoria jucătoarelor „+30 de ani“ le avem și pe:

*Jessica Pegula (32 de ani) – Locul 5 WTA

*Elina Svitolina (31 de ani) – Locul 7 WTA

*Jasmine Paolini (30 de ani) – Locul 8 WTA

*Ekaterina Alexandrova (31 de ani) – Locul 13 WTA

*Madison Keys (31 de ani) – Locul 17 WTA

*Elise Mertens (30 de ani) – Locul 20 WTA

*Maria Sakkari (30 de ani) – Locul 38 WTA

România are trei sportive în Top 100 mondial

Dincolo de forma excelentă a Soranei Cîrstea, România se poate mândri cu alte două prezențe în Top 100 mondial, la ora actuală. Potrivit news.ro, Jaqueline Cristian se menţine pe locul 33, cu 1.382 puncte. Semifinalistă la turneul de la Linz, Gabriela Ruse a urcat 26 de locuri şi este pe 61, cu 1.026 de puncte.

Publicitate
