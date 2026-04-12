Excelentă jucătoare și de dublu, Sori a făcut spectacol în Austria, alături de o parteneră cu un repertoriu tehnic impecabil. Cîrstea a jucat o partitură tehnico-tactică de nota 10 și a reușit să se completeze fără cusur cu jucătoarea asiatică.

Sorana Cîrstea și Shuai Zhang au învins perechea Jesika Malečkova şi Miriam Skoch

Perechea româno-chineză Sorana Cîrstea/Shuai Zhang a câştigat trofeul în proba de dublu a turneului WTA 500 de la Linz (Austria) dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.Cîrstea şi Zhang au învins duminică în finală, cu 6-3, 6-2, cuplul compus din jucătoarele cehoaicele Jesika Malečkova şi Miriam Skoch.

Sorana Cîrstea şi partenera sa, principalele favorite, au obţinut victoria după 69 de minute de joc.Pentru acest succes, perechea româno-chineză a fost recompensată cu un cec de 53.510 euro şi 500 de puncte WTA.Acesta este al şaptelea trofeu obţinut Sorana Cîrstea la dublu feminin în circuitul profesionist.