Sorana Cîrstea a avut un meci-calvar cu rusoaica Mirra Andreeva. Ce s-a întâmplat la WTA Linz

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul s-a decis în trei seturi la Linz.

TAGS:
Sorana Cirstea, Mirra Andreeva, WTA Linz, Tenis
Din articol

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de rusoaica Mirra Andreeva cu 7-6 (7/4), 4-6, 6-2, vineri seara, în sferturile de finală ale turneului WTA 500 de la Linz (Austria), dotat cu premii totale de 1.049.083 de euro.

Cîrstea (36 ani, 29 WTA), a cincea favorită, s-a înclinat după două ore şi 17 minute de joc.Cîrstea rămâne cu un cec de 30.435 de euro şi 108 puncte WTA la simplu.

Andreeva (18 ani, 10 WTA), principala favorită, va juca în penultimul act contra altei românce, Gabriela Ruse (28 ani, 87 WTA), care a trecut de letona Jelena Ostapenko (28 ani, 23 WTA), cu 4-6, 6-4, 6-1.

Cîrstea va juca sâmbătă în semifinale la dublu, alături de chinezoaica Shuai Zhang, contra perechii Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Quinn Gleason (SUA).

Publicitate

Gabriela Ruse urcă 27 de locuri în clasamentul WTA și ajunge număr 60 mondial, în clasamentul momentului

Această victorie o împinge pe Gabriela Ruse înapoi în top 60 WTA. Cea mai înaltă clasare a jucătoarei din București rămâne locul 32, atins în primăvara anului 2023.

Financiar, Gabriela Ruse încasează un premiu în valoare de €57,395, iar o posibilă accedere în finală ar însemna, aproximativ, dublarea premiului.

Ruse are în palmares un titlu WTA 250, cucerit la Hamburg, în 2021.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!