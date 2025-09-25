VIDEO EXCLUSIV „Îi vom fi recunoscători Simonei Halep multe generații de acum încolo” Cezar Crețu, despre impactul fostului număr unu WTA în România

Marcu Czentye
Cezar Crețu, despre impactul carierei Simonei Halep asupra sportului românesc.

Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, la treizeci și trei de ani.

De două ori câștigătoare de turneu major și cu șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, sportiva din Constanța a redimensionat ce înseamnă posibilul în sportul din țara noastră.

Simona Halep, lăudată de noua generație a tenisului masculin românesc

Membru al noii generații a tenisului masculin românesc, Cezar Crețu a declarat în emisiunea Poveștile Sport.ro că impactul Simonei Halep va dăinui pentru generații.

Jucătorul din Iași a punctat că îi vor rămâne în minte devotamentul și ambiția afișate de Simona Halep pe terenul de tenis, un spirit care l-a ajutat și pe David Popovici să devină campion olimpic și multiplu campion mondial, în ultimii ani.

Cezar Crețu rămâne cu devotamentul și ambiția arătate de Simona Halep

„Lecția pentru mine este devotamentul ei și ambiția pe care a avut-o. Nu știu cine ar fi crezut că, din România, poate să ajungă cineva să fie din nou locul unu în lume.

Performanțele pe care ea le-a obținut sunt mai presus de orice am putea noi spune sau adăuga.

„E un lucru atât de frumos care s-a întâmplat tenisului românesc încât îi vom fi recunoscători multe generații, de acum încolo.”

E o femeie care a adus un alt nivel de performanță în România, un nivel care mai rar poate fi întâlnit.

Cu siguranță, e un lucru atât de frumos care s-a întâmplat tenisului românesc încât îi vom fi recunoscători multe generații de acum încolo,” a punctat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Simona Halep a mai jucat doar șase meciuri oficiale după cele optsprezece luni în care a fost suspendată pentru testul anti-doping cu rezultat pozitiv la Roxadustat, consemnat la US Open.

Halep a câștigat o singură partidă din cele șase disputate la revenirea în tenis.

Ceartă în vestiarul lui FCSB?! Dezvăluirea lui Florin Tănase înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Jucătorul lui FCSB rămâne în Olanda! Anunțul lui Mihai Stoica înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Experții anticipează un scenariu de coșmar pentru FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles! Ce șanse au roș-albaștrii să câștige
Go Ahead Eagles – FCSB, de la 19:45. ECHIPELE DE START
Gheorghe Mustață i-a băgat în ședință pe jucătorii lui FCSB înaintea meciului din Olanda
Ceartă în vestiarul lui FCSB?! Dezvăluirea lui Florin Tănase înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Jucătorul lui FCSB rămâne în Olanda! Anunțul lui Mihai Stoica înaintea meciului cu Go Ahead Eagles

Experții anticipează un scenariu de coșmar pentru FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles! Ce șanse au roș-albaștrii să câștige

Go Ahead Eagles – FCSB, de la 19:45. ECHIPELE DE START

Gheorghe Mustață i-a băgat în ședință pe jucătorii lui FCSB înaintea meciului din Olanda

Ce s-a întâmplat în Deventer chiar în ziua în care FCSB debutează în Europa League!? Norocul le-ar putea surâde roș-albaștrilor



Ceartă în vestiarul lui FCSB?! Dezvăluirea lui Florin Tănase înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Jucătorul lui FCSB rămâne în Olanda! Anunțul lui Mihai Stoica înaintea meciului cu Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles – FCSB, de la 19:45. ECHIPELE DE START
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Experții anticipează un scenariu de coșmar pentru FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles! Ce șanse au roș-albaștrii să câștige
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Cezar Crețu a spus exact, în emisiunea Poveștile Sport.ro, de câți bani are nevoie un tenismen pentru a supraviețui între profesioniști
Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei Cîrstea: „Emană o liniște în plus pe teren”
Darius Răpă a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Totul despre escalada sportivă
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
