Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, la treizeci și trei de ani.

De două ori câștigătoare de turneu major și cu șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, sportiva din Constanța a redimensionat ce înseamnă posibilul în sportul din țara noastră.

Simona Halep, lăudată de noua generație a tenisului masculin românesc

Membru al noii generații a tenisului masculin românesc, Cezar Crețu a declarat în emisiunea Poveștile Sport.ro că impactul Simonei Halep va dăinui pentru generații.

Jucătorul din Iași a punctat că îi vor rămâne în minte devotamentul și ambiția afișate de Simona Halep pe terenul de tenis, un spirit care l-a ajutat și pe David Popovici să devină campion olimpic și multiplu campion mondial, în ultimii ani.

