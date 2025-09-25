Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist în data de 4 februarie 2025, la treizeci și trei de ani.
De două ori câștigătoare de turneu major și cu șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, sportiva din Constanța a redimensionat ce înseamnă posibilul în sportul din țara noastră.
Simona Halep, lăudată de noua generație a tenisului masculin românesc
Membru al noii generații a tenisului masculin românesc, Cezar Crețu a declarat în emisiunea Poveștile Sport.ro că impactul Simonei Halep va dăinui pentru generații.
Jucătorul din Iași a punctat că îi vor rămâne în minte devotamentul și ambiția afișate de Simona Halep pe terenul de tenis, un spirit care l-a ajutat și pe David Popovici să devină campion olimpic și multiplu campion mondial, în ultimii ani.
Cezar Crețu rămâne cu devotamentul și ambiția arătate de Simona Halep
„Lecția pentru mine este devotamentul ei și ambiția pe care a avut-o. Nu știu cine ar fi crezut că, din România, poate să ajungă cineva să fie din nou locul unu în lume.
Performanțele pe care ea le-a obținut sunt mai presus de orice am putea noi spune sau adăuga.
E o femeie care a adus un alt nivel de performanță în România, un nivel care mai rar poate fi întâlnit.
Cu siguranță, e un lucru atât de frumos care s-a întâmplat tenisului românesc încât îi vom fi recunoscători multe generații de acum încolo,” a punctat Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Simona Halep a mai jucat doar șase meciuri oficiale după cele optsprezece luni în care a fost suspendată pentru testul anti-doping cu rezultat pozitiv la Roxadustat, consemnat la US Open.
Halep a câștigat o singură partidă din cele șase disputate la revenirea în tenis.