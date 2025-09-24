Cezar Crețu a spus exact, în emisiunea Poveștile Sport.ro, de câți bani are nevoie un tenismen pentru a supraviețui între profesioniști

„Sunt multe sacrificii pe care noi le facem, pe care, de-a lungul timpului, și părinții noștri le-au făcut. Cu siguranță, este un sport scump, investițiile necesare sunt mari, ajung să fie, minim, undeva la 30-40 de mii de euro pe an. Iar asta în cazul în care reușești să îți acoperi nivelul de bază la cost minim. Să încerci să călătorești la cele mai mici prețuri, să mănânci cumpătat, dar, în același timp, cu aportul suficient de calorii, ” a dezvăluit Cezar Crețu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Explicând mulțimea de sacrificii care sunt necesare pentru a întreține o carieră în tenisul profesionist, jucătorul ieșean a dezvăluit sumele minime cheltuite anual de fiecare tenismen.

Cezar Crețu (24 de ani) a fost invitatul jurnalistului Andru Nenciu în cel mai recent episod al emisiunii Poveștile Sport.ro .

Nevoi financiare tot mai ridicate, în ATP

Dincolo de costurile lunare minime, care se învârt între 2500 - 3400 de euro, Cezar Crețu estimează că înălțimea performanțelor poate umfla aceste cheltuieli până la 5000 - 5840 de euro, în fiecare lună.

„O dată ce înaintezi în clasament, cheltuielile sunt din ce în ce mai mari. Îndrăznesc să spun că, pentru a reuși să ajungem la rezultate mai mari în ATP, nevoile sunt și mai ridicate.

Prețurile pe care le plătim pentru antrenori, pentru deplasări, pentru un membru în plus în staff-ul nostru pot ajunge și mai sus, la un total anual de 60-70 de mii de euro,” a completat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Cezar Crețu, număr 288 ATP la finalul anului trecut

Cea mai înaltă clasare din cariera lui Cezar Crețu a fost locul 288 ocupat în clasamentul ATP în noiembrie 2024.

După trei titluri ITF cucerite în luna august, la Târgu Jiu, Arad și București, Cezar Crețu este clasat al 405-lea în ierarhia mondială.

