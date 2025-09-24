Cezar Crețu, la Poveștile Sport.ro, despre schimbarea Soranei Cîrstea: „Emană o liniște în plus pe teren”

Cezar Crețu (24 de ani, 405 ATP) visează să câștige turneul de la Wimbledon, după cum s-a destăinuit, în exclusivitate pentru Sport.ro. Cezar Crețu a comentat revenirea Soranei Cîrstea, după accidentarea care a ținut-o departe de tenis șase luni, în 2024 În emisiunea Poveștile Sport.ro, tenismenul ieșean a vorbit despre parcursul Soranei Cîrstea, care, la treizeci și cinci de ani, a mai reușit o revenire impresionantă în circuitul WTA, în ciuda unei accidentări grele, suferite anul trecut. Anul 2025 - care ar putea rămâne ultimul din cariera jucătoarei din Târgoviște - i-a adus cel mai important titlu, de calibru WTA 1000, cucerit alături de Anna Kalinskaya, în proba de dublu, dar și un al treilea trofeu de simplu, obținut la Cleveland, în circuitul de elită al tenisului feminin.

Sorana Cîrstea

Cezar Crețu: „Văd în performanțele ei recente o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe teren.” „Văd și în performanțele ei, mai ales în cele din ultima vreme, o maturitate, o siguranță, o liniște în plus pe care o emană pe teren.

A avut de curând o accidentare care i-a pus pe stop cariera o perioadă, dar a câștigat la Cleveland. Ca dovadă, dacă îți găsești ritmul, liniștea... sunt lucruri pe care ea le-a tot învățat, de-a lungul timpului, a început să le facă mai bine, a învățat din experiențele din trecut.

Sunt convins că perioada actuală e o perioadă frumoasă în care se bucură de tenis. Cine știe cât va mai juca, dar, cu siguranță, trece printr-o perioadă frumoasă,” a declarat Cezar Crețu în emisiunea Poveștile Sport.ro.



Marius Comănescu, despre influența lui Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea Cariera Soranei Cîrstea putea să se încheie în 2015, când, la 25 de ani, după șapte ani petrecuți fără întrerupere, în top 100 WTA, sportiva din România avea să cadă în zona locurilor 240-250 în ierarhia mondială. „Când ne-am adunat noi, era jos de tot, era în cădere,” își amintește tehnicianul Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, începutul colaborării cu Sorana Cîrstea, în care jucătoarea suferea atât fizic, din cauza durerilor la umăr, dar și psihologic, ca nivel de încredere afișat pe teren. Reaprinderea flăcării și o a doua parte a carierei în care Sorana Cîrstea a reușit să dezvolte o constanță impresionantă în top 30 WTA, a câștigat turneul WTA 500 de la Istanbul și s-a calificat într-un al doilea sfert de finală de Grand Slam în carieră, toate acestea se datorează impactului avut de Ion Țiriac Jr. în viața Soranei Cîrstea, afirmă Marius Comănescu, în excusivitate pentru SPORT.RO. „Aș fi vrut să lucrez mai mult cu ea. Ne-am oprit, poate, prea devreme. Nu cred că am apreciat corect, la momentul respectiv, următorii pași ai Soranei. Părea că nu își mai dorește foarte mult să joace tenis și nu era mulțumită cu o poziție de prima sută, de locurile 60-70. Am avut discuții clare cu ea, iar, pe fondul acela, era greu să aduc ceva în plus. „Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta.” Întotdeauna am preferat să mă dau la o parte și să o las să aibă șansa de a lucra cu altcineva care să îi aducă plusul căutat. Nu îmi place să stau agățat, dacă nu simt că pot. Cred că m-am grăbit un pic. Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta,” a declarat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

