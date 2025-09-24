Tenismenul român cu o serie incredibilă, de 19 victorii consecutive: Cezar Crețu a câștigat trei turnee la rând

Într-un sport cu un sistem competițional care nu cruță pe nimeni, în ceea ce privește întâlnirile cu înfrângerea, Cezar Crețu (24 de ani) a reușit să trăiască aproape o lună întreagă printre tenismenii profesioniști, fără să guste eșecul.

Cezar Crețu, un singur set pierdut în cincisprezece meciuri consecutive

În perioada 13 - 31 august, tenismenul ieșean a legat nu mai puțin de cincisprezece succese, care i-au adus trei trofee în circuitul ITF.

Pe zgură, la Târgu Jiu, Arad și București, Cezar Crețu nu doar că a pus mâna pe trei titluri de campion, dar a reușit să contureze această serie cu un singur set pierdut.

„Era și momentul să apară niște rezultate de genul acesta.”

„A fost o lună bună pentru mine, a fost o lună cu rezultate bune, care îmi arată că munca pe care o fac în cadrul Academiei Victor Hănescu dă roade.

Era și momentul să apară niște rezultate de genul acesta, pentru că am muncit pentru ele. Sunt curios ce îmi va aduce viitorul, deoarece știu că muncesc mult, depun mult efort și am încredere că viitorul va arăta bine,” a declarat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

