VIDEO EXCLUSIV Tenismenul român cu o serie incredibilă, de 19 victorii consecutive: Cezar Crețu a câștigat trei turnee la rând

Marcu Czentye
Cezar Crețu, performerul tenisului românesc în ultimele zile de vară.

Într-un sport cu un sistem competițional care nu cruță pe nimeni, în ceea ce privește întâlnirile cu înfrângerea, Cezar Crețu (24 de ani) a reușit să trăiască aproape o lună întreagă printre tenismenii profesioniști, fără să guste eșecul.

Cezar Crețu, un singur set pierdut în cincisprezece meciuri consecutive

În perioada 13 - 31 august, tenismenul ieșean a legat nu mai puțin de cincisprezece succese, care i-au adus trei trofee în circuitul ITF.

Pe zgură, la Târgu Jiu, Arad și București, Cezar Crețu nu doar că a pus mâna pe trei titluri de campion, dar a reușit să contureze această serie cu un singur set pierdut.

„Era și momentul să apară niște rezultate de genul acesta.”

„A fost o lună bună pentru mine, a fost o lună cu rezultate bune, care îmi arată că munca pe care o fac în cadrul Academiei Victor Hănescu dă roade.

Era și momentul să apară niște rezultate de genul acesta, pentru că am muncit pentru ele. Sunt curios ce îmi va aduce viitorul, deoarece știu că muncesc mult, depun mult efort și am încredere că viitorul va arăta bine,” a declarat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu.

În dialogul cu Andru Nenciu, Cezar Crețu a adăugat că munca pe care a depus-o alături de preparatorul mental olandez, angajat recent, a jucat un rol în ultimele progrese înregistrate pe teren.

Tenismenul din Iași a lămurit, în exclusivitate pentru Sport.ro, că mentorul său, Victor Hănescu l-a îndemnat să nu neglijeze partea psihologică a tenisului.

Victor Hănescu l-a îndemnat să muncească la îmbunătățirea tăriei psihice

„Am învățat de la Victor Hănescu - și m-a ajutat foarte mult - deschiderea spre partea mentală a tenisului. Și el a avut experiențe plăcute, dar și grele, care i-au dat o viziune nouă asupra tenisului.

Sunt recunoscător că a reușit să vină cu noi informații pe care să le poată transmite mai departe jucătorilor din Academia Victor Hănescu și, implicit, și mie,” a completat Cezar Crețu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Seria de nouăsprezece victorii consecutive a lui Cezar Crețu s-a oprit în 12 septembrie, în sferturile de finală ale întrecerii Challenger de la Târgu Mureș.

În prezent, Crețu ocupă locul 405 în ierarhia ATP, având poziția 288 drept cea mai înaltă clasare a carierei.

