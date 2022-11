Cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie, Carlos Alcaraz s-a retras din Turneul Campionilor: lista finală a celor opt participanți

Carlos Alcaraz (19 ani, 1 ATP) va fi înlocuit de Taylor Fritz, în ediția 2022 a Turneului Campionilor, în urma unei accidentări abdominale acuzate de cel mai tânăr lider ATP din istoria tenisului.

Tenismenul spaniol s-a retras în tiebreak-ul setului secund al meciului jucat împotriva danezului Holger Rune, în faza sferturilor de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Paris, la scorul de 3-6, 6-6 (1-3).

Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Auger-Aliassime, Andrey Rublev și Taylor Fritz alcătuiesc lotul celor opt jucători care vor participa la Turneul Campionilor de la Torino, programat pentru săptămâna 13-20 noiembrie.

Hubert Hurkacz și Holger Rune vor ocupa, în cel mai probabil scenariu, pozițiile de rezerve, care pot prelua locul unuia dintre participanți, în caz de accidentare.

„După retragerea mea din turneul de la Paris și evaluările efectuate de echipa medicală, din nefericire vă informez că rezultatul este următorul: o ruptură a mușchiului oblic intern, în partea stângă a abdomenului.

Perioada de recuperare este estimată la șase săptămâni. Din păcate, nu mă voi reface la timp pentru Turneul Campionilor sau Cupa Davis. E greu și dureros pentru mine să ratez aceste două competiții, care sunt importante pentru mine, dar tot ce pot să fac e să fiu optimist și să mă concentrez pe recuperare. Vă mulțumesc pentru sprijin,”

Unfortunately I won't make the ATP Finals or the Davis Cup Finals. It is tough and painful for me to miss these two events, which are so important to me, but all I can do is be positive and focus on my recovery. Thank you for the support! ????