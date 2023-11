Novak Djokovic s-a declarat recunoscător pentru privilegiul de a fi putut juca finala Turneului Campionilor sub ochii copiilor săi, Stefan și Tara.

În vârstă de 9 ani, băiatul lui Novak și Jelena Djokovic a trăit la maximum partida câștigată de tatăl său, în detrimentul italianului Jannik Sinner, scor 6-3, 6-3.

Novak Djokovic talking to his kids- Stefan & Tara who are his lucky charms ????

Family is more important than any title ❤️

The Greatest Athlete Of All Time ????#Djokovic #djokovic???? #NoleFam #NittoATPFinals @DjokerNole

pic.twitter.com/rZfDoCySHd