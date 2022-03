„E înfricoșător, părinții mei sunt la Odesa, trebuie să stea în subteran.” Dayana Yastremska speră să își poată revedea familia

Dayana Yastremska și-a părăsit țara natală, la scurt timp după izbucnirea războiului început de invazia armatei rusești pe teritoriul Ucrainei, în data de 24 februarie 2022.

Sportiva din Odesa în vârstă de 21 de ani (103 WTA) s-a deplasat alături de sora sa, Ivanna (15 ani), prin România, către Franța, unde au participat la turneul WTA 250 de la Lyon.

Doubles wildcards @D_Yastremska and 15-year-old sister Ivanna Yastremska take to the court in Lyon. #O6SML22 pic.twitter.com/Ihojo5t999

Sora mai mare a familiei Yastremska a jucat finală în competiția din Hexagon, după care a făcut deplasarea în SUA, unde a cedat în primul tur al competiției WTA 1000 de la Indian Wells.

Povestind despre plecarea de acasă pentru Tennis Channel, Dayana Yastremska a dezvăluit că se teme pentru siguranța părinților săi, rămași acasă, la Odesa.

„Părinții mei sunt acasă, la Odesa. E foarte greu, e înfricoșător. Trebuie să stea fie în parcare, fie în subteran. Nu petrec prea mult timp în apartament, care e situat la etajul 12.

Încerc să mențin legătura cu ei. Nu vorbim prea mult, dar atunci când au internet și nu se află în parcare, vorbim. Sper că mi-au urmărit meciul,” a declarat Dayana Yastremska.

"You guys are so strong, you have an amazing spirit." ????????

???????? @D_Yastremska gives a message of support to her fellow Ukrainians. pic.twitter.com/RpunBPBwFT