Ce face fostul număr 13 ATP de Crăciunul pe rit vechi: mesajul transmis de ucraineanul Dolgopolov rușilor

Fost număr 13 ATP și campion de trei ori în circuitul de elită al tenisului masculin, Alexandr Dolgopolov nu se ferește de ororile războiului.

Tenismenul ucrainean retras din activitate face parte din rezistența ucraineană și luptă pentru integritatea teritorială a țării sale, în contextul invaziei rusești, începute în data de 24 februarie 2022.

„Mă duc înspre așa-zisa încetare de foc de Crăciun. Poți să ierți un dușman? Dumnezeu îl va ierta! Sarcina noastră e să le aranjăm întâlnirea,” a scris Alexandr Dolgopolov, pe un ton războinic, afișându-se echipat de luptă și înarmat.

Războiul ruso-ucrainean continuă în zona orașului Bahmut, din regiunea Donețk, care este apărat în continuare de ucraineni. Rușii au încălcat armistițiul de pace temporară propus de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. Focuri de armă sunt trase inclusiv astăzi, în data de 7 ianuarie 2023, care marchează Crăciunul ortodox pe rit vechi.

Heading to Christmas “ceasefire” ????

“Can you forgive an enemy? God will forgive! Our task is to arrange their meeting” pic.twitter.com/aSq2vZ2QIb