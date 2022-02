”Să știți că e sinistru, sunt vremuri grele”. Un fotbalist român descrie coșmarul din Ucraina

Vladimir Putin a dat ”undă verde” trupelor rusești în zorii zilei de joi pentru a invada Ucraina, astfel că românii de acolo și-ar putea face bagajele pentru a părăsi țara. Leca așteaptă ședința de la club pentru a afla ce se întâmplă cu echipa sa.

Mihai Leca descrie ”coșmarul” din Ucraina

„Când m-am trezit, am deschis internetul și am primit 30 de mesaje. Nu mai știam ce să înțeleg când am văzut atâtea știri. Astăzi urma să facem antrenamentul și să facem deplasarea. Noi suntem mai feriți aici, dar din câte văd este agitație pe aici, sunt multe mașini. Urmează să avem o ședință la club la 12:30. Mulți colegi încearcă să își aducă familiile aici, sunt mulți care au familiile la Kiev sau în Odesa.

După ședință, probabil o să știm în mare ce decizie se ia. Era o atmosferă normală, cel puțin aici în oraș. Majoritatea colegilor spuneau că e totul politic, nimeni nu se aștepta la așa ceva, să înceapă un război, și ei sunt foarte surprinși.

Au început să stea pe gânduri după ce președintele a dat stare de urgență. Până atunci, toată lumea era liniștită. Încă nu sunt așa panicat, dar vedem ce o să se întâmple, habar nu am. Să știți că este sinistru, sunt niște vremuri grele”, a spus Mihai Leca, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

Leca joacă la Lviv din octombrie 2021. A semnat cu gruparea din Ucraina liber de contract, după despărțirea de FC Argeș.