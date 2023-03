„Ajutați-o pe săraca asta!” Ucraineanul Dolgopolov, reacție furioasă la adresa bielorusei Arynei Sabalenka

Aryna Sabalenka se află în mijlocul unui scandal de imagine, după ce presa bielorusă a scris că ar fi semnat o scrisoare pro-Lukashenko, redactată de sportivi din Belarus, notează Tribuna.

Fost număr 13 ATP, actualmente înrolat în rezistența ucraineană, Dolgopolov a reacționat, scriind pe Twitter: „Poate cineva să o ajute pe sărăcuța asta? Ar trebui să se plângă într-o scrisoare oficială scrisă dictatorului ei clovn. Da, acela care lansează rachete din Belarus. Da, aveți dreptate, sunteți pentru pace. Sunteți jalnici,” a scris Alexandr Dolgopolov, condamnând-o public pe câștigătoarea Australian Open pentru poziția pro-război.

Can somebody help this poor girl?

She should try complaining in a written letter to her clown dictator. Yep, the one that sent the missiles from belarus and russian forces..

Ah right,I remember “we are for peace”

Not russia and belarus stop

Pathetic ????????https://t.co/V1GZfgllxg https://t.co/hATwsga3oI pic.twitter.com/DYw9cpSZ4b