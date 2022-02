Mircea Lucescu o pățește din nou! Ucraina restricționează iarăși transferul banilor în afara țării

Antrenorul român a fost lovit puternic de începerea conflictului militar din Donbas, în 2014. Lucescu a antrenat cu mare succes pe Șahtior Donețk, între 2004 și 2016, unde avea un salariu de 3.5 milioane de euro pe sezon, dar presa scria, în 2016, că acesta ar fi avut blocate aproximativ 20 de milioane de euro în conturile din Ucraina, țară care plafonase retrageri anuale la 500.000 de euro.

"Il Luce" a vrut să părăsescă mai devreme echipa din Donețk, care se mutase la Kiev din cauza luptelor din zona de est a Ucrainei, pentru că primise oferte atractive din Turcia, Rusia și Arabia Saudită, dar a mai rămas încă un sezon, pentru a rezolva deblocarea fondurilor sale.

Șase ani mai târziu, aceeași problemă pentru Lucescu în Ucraina

După ce le-a condus pe Zenit Sankt Petersburg (2016-2017), naționala Turciei (2017-2019) și Dinamo Kiev (2020-prezent), Lucescu se poate lovi din nou de aceeași problemă. Pe fondul agresiunii ruse, autoritățile de la Kiev au decretat starea de urgență, iar următorul pas va fi limitarea retragerilor din conturi, de teama colapsului sistemului financiar și a atacurilor cibernetice rusești. Două dintre cele mai mari bănci din Ucraina, PrivatBank și Oschadbank, au fost deja atacate de hackeri, alături de alte site-uri private și guvernamentale.

În acest moment, Lucescu câștigă din contract 1.2 milioane de euro la Dinamo Kiev, la care se adaugă bonusuri de performanță, și e foarte probabil să aibă cel puțin cinci milioane de euro în băncile ucrainene. Românul a primit o primă uriașă, de 3.5 milioane de euro, pentru câștigarea campionatului, Cupei și Supercupei și accederea în grupele Champions League.

Averea lui Lucescu este estimată între 35-37 milioane de euro, antrenorul având afaceri în domeniile imobiliar, administrarea spațiilor comerciale și agricultură, iar familia sa mai deține un pachet de 16.5% din compania Romradiatoare Braşov și brandul de bere Griviţa.

Răzvan Raț semnala această problemă

"Am alți prieteni care ar vrea ca banii lor să nu fie în băncile din Ucraina, pentru că nu știe când se poate îngheța activitatea sau confisca ce ai în cont. Am auzit că, atunci când se declară stare de război, conturile se blochează automat și statul are dreptul de a folosi fondurile. Din ce știu, în momentul ăsta nu se pot scoate bani din țară", spunea Răzvan Raț pentru Sport.ro.