Căutat de Interpol 10 zile, un suporter englez a fost găsit într-un bar. Motivul dispariției

În vârstă de 65 de ani, fanul formației Leeds United își propusese să asiste la partida dintre Anglia și Ghana de la Cupa Mondială. Ultima comunicare cu familia a avut loc pe 21 iunie, la o zi după ce a zburat din Marea Britanie. Ulterior, a ajuns în Spania, unde a rămas blocat după ce și-a rătăcit telefonul, în care păstra biletele de avion, itinerariul și contactele rudelor.

Blocat în Spania, fără date de contact

Lipsit de informații, Hewitt a pierdut cursa de legătură. În Marea Britanie, familia a alertat autoritățile, iar Interpolul a inițiat o acțiune de căutare, fiind lansate apeluri și pe rețelele sociale. Deși era dat dispărut la nivel internațional, bărbatul urmărea partidele naționalei Angliei în localurile din Barcelona, neavând habar de panica declanșată acasă.

„A pierdut telefonul imediat după ce a ajuns în Barcelona și nu știa pe de rost niciunul dintre numerele pe care le avea salvate. Avea încă pașaportul și banii la el, dar s-a gândit că ambasada nu îl va putea ajuta”, a spus Gary Hewitt, fratele bărbatului.