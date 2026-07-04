Căutat de Interpol 10 zile, un suporter englez a fost găsit într-un bar. Motivul dispariției

Căutat de Interpol 10 zile, un suporter englez a fost găsit într-un bar. Motivul dispariției CM 2026
SPORT.RO
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Michael Hewitt a plecat spre SUA pentru a vedea Anglia la Mondial, dar o escală în Barcelona s-a transformat într-o alertă globală.

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Michael HewittCM 2026Cupa Mondiala
Din articol

În vârstă de 65 de ani, fanul formației Leeds United își propusese să asiste la partida dintre Anglia și Ghana de la Cupa Mondială. Ultima comunicare cu familia a avut loc pe 21 iunie, la o zi după ce a zburat din Marea Britanie. Ulterior, a ajuns în Spania, unde a rămas blocat după ce și-a rătăcit telefonul, în care păstra biletele de avion, itinerariul și contactele rudelor.

Blocat în Spania, fără date de contact

Lipsit de informații, Hewitt a pierdut cursa de legătură. În Marea Britanie, familia a alertat autoritățile, iar Interpolul a inițiat o acțiune de căutare, fiind lansate apeluri și pe rețelele sociale. Deși era dat dispărut la nivel internațional, bărbatul urmărea partidele naționalei Angliei în localurile din Barcelona, neavând habar de panica declanșată acasă.

„A pierdut telefonul imediat după ce a ajuns în Barcelona și nu știa pe de rost niciunul dintre numerele pe care le avea salvate. Avea încă pașaportul și banii la el, dar s-a gândit că ambasada nu îl va putea ajuta”, a spus Gary Hewitt, fratele bărbatului.

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Recunoscut întâmplător de un polițist

Căutările s-au încheiat în momentul în care un ofițer de poliție aflat în afara programului, care își petrecea vacanța în Barcelona, l-a identificat într-un bar și a înștiințat autoritățile.

După ce a fost localizat, Hewitt a transmis că intenționează să își prelungească șederea în Barcelona pentru a viziona și următoarea confruntare a Angliei din cadrul turneului.

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