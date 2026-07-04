Dragomir a avut parte de un sezon remarcabil la Pafos. A jucat în Champions League, a marcat un gol splendid într-o victorie cu Slavia Praga (4-1), a cucerit Cupa Ciprului și a intrat serios în circuitul echipei naționale.

Conducerea lui Pafos, răspuns după zvonurile apărute despre Vlad Dragomir

Mijlocașul mai are doi ani de contract , iar presa cipriotă a scris în ultimele zile că Pafos a primit "o ofertă tentantă" pentru Vlad Dragomir de la un club din străinătate.

Întrebat dacă Dragomir ar putea pleca de la Pafos, Charis Theocharous, directorul executiv al clubului, a negat că ar exista vreo ofertă oficială, însă a lăsat de înțeles că românul poate fi vândut pentru suma corectă.

"Politica clubului nostru este să ne păstrăm jucătorii, însă este adevărat că fiecare are prețul său. Dacă oferta va fi mulțumitoare tuturor părților, Pafos nu va ezita să vândă. Totuși, vreau să subliniez că pentru Dragomir nu există oferte oficiale până acum. Sunt doar niște zvonuri. Poate unele se vor adeveri, iar altele nu", a spus Charis Theocharous, potrivit Philenews.

Vlad Dragomir a reușit 7 goluri și 4 pase decisive în cele 55 de meciuri jucate la Pafos în sezonul trecut. Mijlocașul născut în Timișoara are în palmares un titlu și o Cupă a Ciprului cu formația cu care a semnat în 2021.

Pafos va juca în turul 2 preliminar al Europa League, unde va înfrunta învingătoarea din partida Hajduk Split (Croația) - MSK Zilina (Slovacia).