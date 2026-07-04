Algeria, naționala condusă din teren de căpitanul Riyad Mahrez, a fost eliminată în 16-imile Cupei Mondiale, după 0-2 contra Elveției.

Riyad Mahrez s-a despărțit de Al Ahli, la o zi după retragerea de la naționala Algeriei

Imediat după meci, Mahrez și-a anunțat retragerea de la echipa națională, unde a strâns 119 meciuri și 40 goluri.

La o zi distanță, și Al Ahli a anunțat despărțirea de Riyad Mahrez. Algerianul a petrecut trei sezoane în Arabia Saudită și a avut realizări impresionante: 37 de goluri și 46 de pase decisive în 122 de meciuri, dar și trei trofee, inclusiv două Ligi ale Campionilor Asiei.

"Trei ani de neuitat, nenumărate momente magice și o moștenire care va rămâne mereu în inimile fanilor lui Al Ahli", a transmis clubul saudit, la despărțirea de Mahrez.

Rămâne acum de văzut ce va urma pentru Riyad Mahrez. Fostul jucător de la Chelsea și Leicester nu a oferit încă o reacție după despărțirea de Al Ahli.