Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape!

Florinel Coman a primit vestea: transferul, tot mai aproape! Fotbal extern
SPORT.RO
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Florinel Coman (28 de ani) ar putea schimba echipa în această vară, după un sezon în care a jucat destul de puțin la Al Gharafa, în Qatar.

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Titularizat foarte rar, Coman a încheiat sezonul din Qatar cu puțin peste 1.000 de minute în tricoul lui Al Gharafa. A înscris trei goluri și a oferit un assist în cele 26 de partide în care a fost folosit.

Al Gharafa rămâne cu antrenorul care nu e impresionat de Florinel Coman

Sâmbătă, Al Gharafa a anunțat că i-a prelungit contractul antrenorului portughez Pedro Martins (55 de ani) pentru încă două sezoane, până în 2028. Lusitanul a demonstrat în ultimii doi ani că Florinel Coman nu se numără printre preferații săi de la echipă.

  • Pedro Martins e din 2022 pe banca lui Al Gharafa, iar până acum a câștigat două Cupe ale Qatarului.

Coman vrea să plece de la Al Gharafa. FCSB îl așteaptă

Rămânerea lui Martins la echipă l-ar putea aduce pe Florinel Coman și mai aproape de plecarea la o altă echipă, mai ales că jucătorul a înștiințat deja conducerea că ar vrea o nouă experiență în această vară.

Gigi Becali a anunțat că îl dorește pe Coman înapoi la FCSB, însă jucătorul și-ar dori să primească o sumă consistentă la rezilierea cu Al Gharafa, având în vedere că mai are un an de contract.

Becali a dezvăluit că i-ar oferi un salariu anual de cel mult 700.000 de euro lui Coman, în cazul în care va accepta să revină la FCSB. La Al Gharafa, Florinel încasează aproximativ două milioane de euro.

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