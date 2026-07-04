FC Botoşani a susţinut sâmbătă ultimul test din stagiul de pregătire centralizat de la Bansko (Bulgaria), unde se află în cantonament până duminică.

FC Botoșani a disputat un amical cu Ludogoreț, scor 2-2

"Roş-alb-albaştrii" au încheiat la egalitate, scor 2-2, partida de verificare disputată împotriva formaţiei bulgare Ludogoreţ, ultimul meci de pregătire al cantonamentului.

Marius Croitoru, antrenorul principal al FC Botoşani, a început partida în formula: Anestis - R. Suta, G. Miron, M. Diarra, R. Creţ - H. Ongenda, E. Papa, M. Bordeianu, G. Gama, S. Mailat - A. Dumiter.

Pe parcursul partidei au mai evoluat I. Gurău, D. Dincă, D. Diaw, T. Afilipoae, D. Ştefan, M. Kovtaliuk, Şt. Bodişteanu, G. Sorodoc, N. Ilaş, R. Sadiku, Al. Ţigănaşu, Z. Mitrov şi Markovic.

Prin acest joc, FC Botoşani a încheiat seria celor patru meciuri de verificare disputate în cadrul cantonamentului de la Bansko, urmând ca pregătirile să continue în vederea debutului în noul sezon al Superligii, scrie News.ro.