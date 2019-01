Simona Halep, INAPOI LA ANTRENAMENTE! Cu cine s-a pregatit romanca la Bucuresti! VIDEO

Simona Halep s-a intors pe terenul de tenis pentru antrenament.

Eliminata in optimile de finala la Australian Open de catre americanca Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6, Simona Halep s-a intors deja pe terenul de tenis la doar patru zile dupa infrangerea de la Australian Open. Romanca in varsta de 27 de ani a inceput pregatirea la Bucuresti alaturi de echipa ei, insa fara antrenor. Ea a publicat pe contul personal de Instagram un material video in care se antreneaza cu Vasile Antonescu, sparring partner-ul din echipa liderului mondial. Totusi, in perioada urmatoare este asteptat la Bucuresti si belgianul Thierry Van Cleemput, care a declarat ca va veni in Capitala pentru a face cateva antrenamente cu romanca.

Belgianul a precizat ca va sosi in perioada urmatoare la Bucuresti pentru a o pregati pe Simona, iar apoi o va insoti la turneele de la Doha si Dubai. "Ma inteleg foarte bine cu Simona si cu Darren, a caror colaborare s-a incheiat. Cand David Goffin a pierdut sambata am fost intrebat daca sunt interesat sa-i dau o mana de ajutor la acest turneu. Am zis 'De ce nu?' deoarece stopasem colaborarea cu David. Suntem aici, vorbim mult in acest moment, voi avea o perioada de proba sa vad daca ma simt bine, daca ea se simte bine. Exista un interes pe care ea mi-l poarta, am si eu un interes pentru ea. Imi place de ea ca jucatoare, imi place stilul ei de joc si stiu cum sa o ajut. Ea este pe locul 1 in lume, asa ca ar fi stupid sa promit ceva, sa spun ca voi face treaba mai bine decat altcineva. Dar ma intereseaza slujba aceasta", a spus Van Cleemput pentru DHNet.

Pentru sportiva noastra urmeaza meciul de foc din Fed Cup contra campioanei en-titre. Echipa Romaniei de Fed Cup va face deplasarea in Cehia, la Ostrova, acolo unde va infrunta echipa Cehiei. Confruntarea va avea loc pe 9-10 februarie. Mai apoi, romanca in varsta de 27 de ani va merge la Doha pentru turneul Qatar Total Open, dotat cu premii in valoare totala de 916.131 de dolari. Aceasta competitie va avea loc in perioada 11-16 februarie, iar imediat dupa, Simona va participa la turneul din Dubai, programat intre 17 si 23 februarie.