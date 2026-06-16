VIDEO EXCLUSIV Ce ar trebui să facă Simona Halep după retragere? Sfatul fostului antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu

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Marcu Czentye
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Simona Halep a primit o sugestie din partea fostului antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Retrasă oficial din cariera de jucătoare profesionistă de tenis, Simona Halep s-a bucurat de evenimentul special de la Cluj-Napoca, transmis de PRO TV și VOYO, în care a jucat tenis alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina.

La mai puțin de 48 de ore de la ultima ieșire pe terenul de tenis, Simona Halep i-a anunțat pe fani, într-o scrisoare publicată pe rețelele sociale, că dorește, în primă fază, „să respire”, „să se bucure de viață” și să descopere cine este persoana Simona Halep, dincolo de cariera de succes avută în WTA.

Fostul antrenor al Soranei Cîrstea o încurajează pe Simona Halep să se bucure de viață înainte de a ajuta tenisul românesc

Această intenție a fost încurajată și de fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Exclusiv pentru Sport.ro, Comănescu i-a transmis Simonei Halep sfatul de a se bucura de roadele muncii intense, în primă fază, după retragere, după care și-a permis să îi acorde constănțencei o sugestie de preocupare.

Simona Halep

  • Simona halep intrare teren
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Retragere halep discurs final
Halep
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Marius Comănescu: „Sunt sigur că multă lume ar aștepta ca Simona să ajute cu sfaturi din experiența trăită de ea.”

Fostul tehnician al Soranei Cîrstea vrea să o vadă pe Simona Halep, pe termen mediu sau lung, implicată din nou în tenisul românesc, pe care îl poate ajuta cu experiența sa vastă.

„Eu aș zice să se bucure, în primul rând, foarte mult de roadele muncii ei, pentru că a muncit foarte mult. Și pe ea o cunosc de mică, îi cunosc și familia și știu cât de mult au muncit toți și s-au străduit la cariera ei extraordinară,” a declarat Marius Comănescu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

„Să se odihnească, să își trăiască un pic viața și, dacă se gândește și consideră că e necesar, un pic de implicare în tenis - în tenisul românesc, mă refer - nu ar fi rău. Sunt sigur că multă lume ar aștepta să ajute cu ceva sfaturi, cu ceva îndrumări, cu ceva direcții din experiența trăită de ea,” a adăugat Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Simona Halep s-a retras din circuitul WTA la 33 de ani, având în palmares două titluri de mare șlem, douăzeci și patru de trofee, dar și un număr de 64 de săptămâni trăite ca număr unu mondial.

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