Retrasă oficial din cariera de jucătoare profesionistă de tenis, Simona Halep s-a bucurat de evenimentul special de la Cluj-Napoca, transmis de PRO TV și VOYO, în care a jucat tenis alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina.

La mai puțin de 48 de ore de la ultima ieșire pe terenul de tenis, Simona Halep i-a anunțat pe fani, într-o scrisoare publicată pe rețelele sociale, că dorește, în primă fază, „să respire”, „să se bucure de viață” și să descopere cine este persoana Simona Halep, dincolo de cariera de succes avută în WTA.

Fostul antrenor al Soranei Cîrstea o încurajează pe Simona Halep să se bucure de viață înainte de a ajuta tenisul românesc

Această intenție a fost încurajată și de fostul antrenor al Soranei Cîrstea, Marius Comănescu, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Exclusiv pentru Sport.ro, Comănescu i-a transmis Simonei Halep sfatul de a se bucura de roadele muncii intense, în primă fază, după retragere, după care și-a permis să îi acorde constănțencei o sugestie de preocupare.