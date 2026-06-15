VIDEO EXCLUSIV „Pentru prima dată”. Simona Halep și-a anunțat planul surprinzător, după meciul oficial de retragere

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Marcu Czentye
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Simona Halep și-a dezvăluit planurile pentru noua etapă a vieții.

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Simona Halep a făcut spectacol și a emoționat publicul din Arena BT, în meciul oficial de retragere jucat sâmbătă, 13 iunie, în direct și în exclusivitate la PRO TV și pe VOYO.

Halep s-a descurcat atât în echipă cu Andrei Pavel, cât și singură, împotriva francezului Gael Monfils, alături de care a ridicat oamenii în picioare, demonstrând că nu există vreo lovitură de tenis pe care să nu o poată executa.

Simona Halep, după meciul oficial de retragere: „Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc.”

La mai puțin de 48 de ore de la eveniment, Simona Halep a redactat o scrisoare prin care le transmite fanilor că simte greutatea acestui moment care marchează intrarea într-o nouă etapă a vieții.

O fază în care Simona Halep abia așteaptă să se descopere pe sine, dar într-un proces definit, mai degrabă, de liniște, intimitate și libertatea de a alege în felul său.

Halep le-a mulțumit fanilor pentru susținere, dar i-a anunțat că va face un pas în spate în ceea ce privește activitatea sa publică.

„Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine,” a motivat Simona Halep, în scrisoarea care poate fi citită integral, mai jos.

Simona Halep

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Scrisoarea Simonei Halep pentru fani, după meciul oficial de retragere

„Dragii mei,

Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu mult muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.

Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren si dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.

În spatele trofeelor, rezultatelor si momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu si omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut si s-a ridicat de multe ori.

Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine.

Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri.

Știu ca asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai mult liniște, cu mai mult intimitate si cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu.

Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine.

Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața.

De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trai viața in felul meu.

Privesc înainte cu recunoștință pentru tot ce a fost și cu sufletul deschis pentru tot ce urmează. Viața îmi va aduce, cu siguranță, noi moduri de a fi aproape de omenii care mă iubesc cu adevărat. Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost alături, pentru că ați crezut în mine și pentru că ați făcut parte din această călătorie. Unele povești se încheie, dar ceea ce lasă în urmă rămâne pentru totdeauna.

Cu drag, Simona,” a scris Simona Halep, într-o scrisoare publicată pe Instagram.

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