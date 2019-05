Ce a spus Mats Wilander dupa cele doua victorii dificile ale Simonei la Roland Garros: "Cred ca e motiv de ingrijorare"

Ce a spus Mats Wilander despre victoria in trei seturi obtinuta de Simona in turul doi la Roland Garros 2019.

Simona Halep, cap de serie numarul trei la Roland Garros 2019, s-a calificat in turul al treilea la Openul francez dupa ce a invins-o pe poloneza Magda Linette, scor 6-4, 5-7, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc. In continuare, romanca se va duela cu invingatoarea partidei dintre Aleksandra Krunic si Lesia Tsurenko. Simona va reveni pe teren sambata, pe 1 iunie, la o ora pe care organizatorii francezi o vor comunica in cursul zilei de vineri.

Mats Wilander, expertul Eurosport, a facut o analiza succinta a partidei dintre Simoan Halep si Magda Linette, o partida cu multe schimbari de directie si cu un tenis apropiat ca nivel de ambele parti. Suedezul in varsta de 54 de ani a marturisit ca setul doi a fost cu adevarat straniu, asta pentru ca Simona detinea controlul si parea ca finalul meciului este aproape, insa Linette a reusit sa intoarca partida si s-o trimita in set decisiv.

Mats Wilander, discurs rezervat dupa victoria Simonei Halep din turul secund

"Cred ca este o ingrijorare pentru Simona deoarece a condus, ar fi trebuit sa castige in setul al doilea si nu a reusit. A fost puternica si a castigat in decisiv totusi. Linette a jucat foarte bine la punctele importante, dar, atunci cand esti o jucatoare buna precum Simona, trebuie sa gasesti motivele pentru care s-a intamplat asta. Imi place ca este puternica, foarte calma. Nu s-a simtit bine, dar mi-a placut ca nu s-a panicat in aceste doua tururi", a spus Wilander la Eurosport.