SIMONA HALEP, TURUL 3 LA ROLAND GARROS | Intunericul a oprit partida! Cu cine va juca Simona in turul urmator si cand va avea loc meciul

Simona Halep nu stie cu cine va juca in turul al treilea la Roland Garros 2019 dupa ce doua partide au fost intrerupte!

Simona Halep, campioana en-titre la Roland Garros 2019 si cap de serie numarul trei la editia din 2019, a obtinut calificarea in turul al treilea la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o pe Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc.

In continuare, romanca in varsta de 27 de ani o va intalni la Openul francez pe castigatoarea dintre Aleksandra Krunic, din Serbia, locul 76 WTA, si Lesia Tsurenko, din Ucraina, locul 27 WTA. Meciul dintre cele doua jucatoare a fost suspendat si se va relua maine de la scorul de 7-5, 5-7, 6-6. Romanca o stie foarte bine pe Tsurenko, impotriva careia a jucat si castigat de sapte ori. De partea cealalta, cu jucatoarea din Serbia, Krunic, a mai jucat si castigat, de asemenea, de doua ori.

Cand joaca Simona Halep in turul al treilea la Roland Garros 2019

Ca in fiecare an, la fiecare dintre cele patru turnee de Grand Slam, Simona Halep va avea la dispozitie o zi libera intre meciul din turul al doilea si cel din turul trei. Astfel, ea va juca impotriva uneia dintre Krunic si Tsurenko sambata, pe 1 iunie, la o ora pe care organizatorii o vor comunica in cursul zilei de vineri la Paris.

Simona Halep are un culoar favorabil spre o noua finala la turneul ei preferat. Constanteanca in varsta de 27 de ani a disputat de-a lungul timpului la Paris trei finale, prima in 2014, cu Maria Sharapova. Atunci, ea a pierdut la limita meciul cu rusoaica, iar in 2017 a revenit si a jucat o noua finala la turneul organizat in Capitala Frantei, de data aceasta cu letona Jelena Ostapenko. Nici a doua oara nu a fost cu noroc si izbanda, insa in 2018 a jucat o finala de neuitat cu americanca Sloane Stephens, pe care a si castigat-o, indeplinindu-si visul de a cuceri primul titlu de Grand Slam al carierei.