"Probabil voi dormi toata ziua! Merit!" Reactia Simonei Halep dupa calificarea in turul 3 de la Roland Garros! Ce si-a reprosat dupa meciul cu Magda Linette

Simona Halep s-a calificat in turul al treilea la Roland Garros 2019 dupa un meci complicat.

Simona Halep, campioana en-titre la al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, s-a calificat in turul al treilea dupa un meci complicat disputat cu poloneza Magda Linette, locul 87 WTA, scor 6-4, 5-7, 6-3, la capatul unui meci care a durat doua ore si 12 minute de joc.

Fostul lider mondial din WTA a inceput foarte bine partida, si-a adjudecat primul set, insa in cel de-al doilea set a slabit mult ritmul, a ratat trei mingi de meci, iar adversara a profitat si a reintrat in meci, trimitand partida in set decisiv.

Ce a spus Simona Halep la finalul meciului

"Cred ca a fost un meci bun. Ea a jucat foarte bine cand eu am fost sus, in setul al doilea. Nu am putut inchide meciul in setul secund, dar mi-am propus sa raman calma in decisiv. Trebuie sa muncesc, sa fiu agresiva. Azi am stat cam in spatele terenului. Sper sa ma recuperez pentru urmatorul meci. Presiunea e pozitiva, incerc doar sa ma bucur de turneu, nu ma gandesc la puncte. Sunt calma si putin obosita", a spus Simona la finalul meciului.

Intrebata ce planuieste sa faca vineri, in ziua ei libera, Simona a raspuns ca probabil va dormi toata ziua “pentru ca merita”, iar pe sear ava merge sa se plimbe pe Bulevardul Champs-Elysees. Ea va reveni pe teren sambata, in partida din turul al treilea, acolo unde o va intalni pe castigatoarea dintre Krunic si Tsurenko.